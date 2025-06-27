Зеленський жорстко висловився про Росію: "Чим довше воює, тим менше в ній нормального"

Росіяни все ж сподіваються на послаблення існуючих санкцій

Президент України Володимир Зеленський назвав санкції проти Російської Федерації важливим інструментом тиску, зокрема, на особисті капітали так званої "путінської еліти". Крім того, він підкреслив, що тривала війна в нашій країні призводить до поступового занепаду в Кремлі, що визнають навіть її впливові кола.

Про це він розповів на форумі Fair play, присвяченому санкціям проти Росії, де побував кореспондент "Телеграфу". "Чим довше Росія воює, тим менше в ній нормального", — заявив посадовець.

Разом із тим він підкреслив, що санкції — це не лише інструмент тиску на економіку країни-агресора, а й спосіб впливу на її найближче оточення, яке збагачується за рахунок війни і страждань українців. За словами Зеленського, саме ця "еліта" є ключовою в підтримці РФ, і зняття або послаблення санкцій може дати їй змогу продовжувати свою діяльність безкарно.

Український очільник держави також наголосив, що навіть самі представники "путінської еліти" визнають деградацію Російської Федерації з тривалістю війни. Вони, за словами політика, хочуть зберегти своє комфортне життя й доступ до благ цивілізації, зокрема освіти та медицини на Заході, тому намагаються тиснути на ці країни, щоб світові лідери скасували або послабили санкції.

"Путінська еліта дуже любить гроші, розкішне життя та хоче для своїх дітей хорошої освіти і нормальної медицини. Вони дуже хочуть, щоб Захід не лише не вводив нові санкції, але й послабив існуючі", — розповів Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість російської еліти сподівається, що повномасштабна війна РФ проти України завершиться вже у 2025 році. Вони вірять у реальну можливість досягнення домовленостей між Москвою та Києвом у рамках стамбульського процесу чи інших переговорів.