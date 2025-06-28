"Смертельный удар для России": политолог рассказал, как Украине приблизить завершение войны

Завершение войны в интересах лишь Украины

Война России против Украины может длиться еще очень долго, но есть способ ускорить приближение ее завершения. Для этого Украине необходимо нанести удары по портам в Балтийском море, а также разрушить российские химические предприятия.

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Тарас Загородний. По его словам, в этой войне все зависит исключительно от Украины и полагаться на вмешательство извне не стоит.

"В действительности США и европейцам в принципе все нравится. Да, украинцы гибнут и воюют. Но Россия на них не нападает и они думают, что это надолго", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что главный интерес в завершении войны есть у Украины, а потому все будет зависеть от темпов производства оружия и нанесения ударов по российской территории. А целью атак могут стать порты Балтийского моря, которые "должны прекратить работу", кроме того должна быть разрушена российская химическая и нефтегазовая промышленность.

"На фоне падения цен на нефть, это смертельный удар для России. Тогда разговор будет не через три года, а через полгода", — добавил Загородний.

Как сообщалось ранее, руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал "Телеграфу", что в России рассматривают чеченский сценарий для Украины. Путин может завершить войну в обмен на снятие санкций, перевооружиться и повторить вторжение.