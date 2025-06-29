"Зробив усе можливе": пілот F-16 загинув під час масованої атаки Росії, всі подробиці

У ніч проти 29 червня відбиваючи масований повітряний напад противника, літаком F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима…Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!..", — йдеться у повідомленні.

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