"Сделал все возможное": пилот F-16 погиб во время массированной атаки России, все подробности

Мужчина сделал все возможное, чтобі отвести самолет от населенного пункта, но сам катапультироваться не успел

В ночь на 29 июня отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Украинский защитник был 1993 года рождения.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения и ему удалось сбить семь воздушных целей.

Во время отработки последней цели самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту.

В Воздушных силах подчеркнули, что пилот сделал все возможное и отвел самолет от населенного пункта. Однако катапультироваться он не успел.

"Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима…Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!..", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 июня россияне атаковали Украину, применяя дроны-камикадзе, крылатые ракеты и КАБы. Под ударом оказались Запорожье, Николаев, а также Черкасская, Львовская, Ивано-Франковская области. Зафиксированы удары по критической инфраструктуре. В результате атаки есть пострадавшие.