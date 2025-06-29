Все про масований удар по Україні: фото та відео, карта атаки й наслідки (оновлюється)

Відомо про постраждалих та руйнування

У ніч на 29 червня ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Україні. Застосовувалися дрони-камікадзе, крилаті ракети, а також авіаційні бомби (КАБ). У результаті є постраждалі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які області опинилися під ударом і що відомо про наслідки атаки. У Повітряних силах повідомляли про зліт трьох бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) пізно ввечері 28 червня і зльоті МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" вночі 29-го.

До речі, Польща вночі 29 червня підіймала у повітря військові літаки через російську комбіновану атаку на Україну. В оперативному командуванні ЗС Польщі заявили, що відповідні заходи були спрямовані на безпеку в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою.

Що відомо про атаку (оновлюється)

Львівська область. Велика кількість ракет вночі летіла саме в цьому напрямі. Ворог атакував безпілотниками й крилатими ракетами. Велика кількість ракет вночі летіла саме у цьому напрямку. В ОВА повідомили, що ворог атакував безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Львів після удару по місту. Фото: Труха

Полтавська область. Голова ОВА Володимир Когут каже, що внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі атаковано одне з підприємств, сталася пожежа.

Черкаська область. Начальник ОДА Ігор Табурець зазначив, що внаслідок ворожої атаки є наслідки для громадянської інфраструктури. За попередньою інформацією, троє людей постраждали.

Київ/Київська область. Столицю в ніч проти 29 червня атакували ворожі безпілотники. У місті лунали вибухи. Відомо, що протиповітряна оборона відбила атаку та ліквідувала погрози.

У Києві люди вночі зібралися в метро, чекаючи ракетної атаки.

Вночі люди у Києві спустилися у притулок в очікуванні ракетної атаки росіян. Фото: Ян Доброносов

Миколаївська область. Як повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог атакував місто балістикою та з 02:56 кількома групами "Shahed 131/136". Під ударом був об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі росіяни здійснили артилерійський обстріл та двічі атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також внаслідок атаки FPV-дроном у с. Лупарево Галицинівської громади пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.

Запорізька область. Глава ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування КАБів, а також заявляв про ракетний удар по Запоріжжю.

Окрім ракет (попередньо "Калібр") Запоріжжя атакували не менше 10-15 ударних безпілотників. Більшість з них знешкодила протиповітряна оборона.

Також відомо, що ворог атакував Тернопільську та Івано-Франківську область. Проте місцева влада поки не дала офіційної інформації про обстріл у ніч на 29 червня.

Чим атакував ворог

За даними моніторингів, росіяни задіяли понад 450× ударних та імітаційних БпЛА. За час ракетного удару було застосовано не менше 22-х КРПБ "Х-101/55СМ", 8 КРМБ 3М14 "Калібр", 6 БР 9М723 "Іскандер-М", 4× АБ 9-С-7760 "Кинджал".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі, який ворог визнав однією з нових пріоритетних цілей, вдень 27 червня прогриміли потужні вибухи. Місто атакували балістичними ракетами, запущеними із району Таганрога. Також під ракетною атакою опинилося місто Самар (колишній Новомосковськ), там через ракетний удар загинули п’ять цивільних.