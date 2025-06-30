Без спальних полиць? Деякі поїзди в Україні мають незвичні вагони-купе (фото)

Особливі купейні вагони без спальних місць є в Україні

Більшість українців звикла подорожувати плацкартом, звичайними купейними вагонами зі спальними місцями або швидкими поїздами "Інтерсіті". Проте в Україні курсують особливі купейні вагони, про які знають далеко не всі пасажири.

Про такі незвичайні вагони розповідається на сайті Кроківського вагонобудівного заводу (КВБЗ). Ці вагони відрізняються від звичних тим, що перевозять 45 людей в 11 купе з місцями для сидіння.

У цих вагонах немає звичних спальних місць, натомість кожне купе має 6 або 3 посадкові місця. Як повідомляє вагонобудівний завод, інтер'єри купе виконані з сучасних важкогорючих матеріалів для забезпечення безпеки.

Фото вагона Кроківського вагонобудівного заводу

Вагони оснащені інформаційною системою та аудіотрансляцією. Працюють кондиціонери, опалення та вентиляція. Є водопостачання, електрика та пожежна сигналізація. Санітарно-технічне обладнання функціонує за замкнутим циклом. У вагонах є прилад для кип'ятку, холодильник та мікрохвильова піч. Ручну поклажу можна безпечно розмістити у спеціальних зонах.

Купе провідника

За бажанням пасажирів можна додатково встановити телевізор та Wi-Fi. Доступні також інтернет, супутникова навігація та зв'язок.

Туалет у вагоні КВБЗ

Туалет у вагоні КВБЗ, фото

Пасажирське купе

Фото пасажирського купе

Вигляд вагона зовні

Раніше "Телеграф" також писав, що вагони Укрзалізниці викликали фурор серед пасажирів. У них туалети просто як у Парижі.