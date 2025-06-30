Без спальных полок? Некоторые поезда в Украине имеют необычные вагоны-купе (фото)

Особые купейные вагоны без спальных мест есть в Украине.

Большинство украинцев привыкли путешествовать по плацкарту, обычными купейными вагонами со спальными местами или скорыми поездами "Интерсити". Тем не менее, в Украине курсируют особые купейные вагоны, о которых знают далеко не все пассажиры.

О таких необычных вагонах рассказывается на сайте Кроковского вагоностроительного завода (КВСЗ). Эти вагоны отличаются от привычных тем, что перевозят 45 человек в 11 купе с сидячими местами.

В этих вагонах нет привычных спальных мест, каждое купе имеет 6 или 3 посадочных места. Как сообщает вагоностроительный завод, интерьеры купе выполнены из современных тяжелогорючих материалов для обеспечения безопасности.

Фото вагона Кроковского вагоностроительного завода

Вагоны оснащены информационной системой и аудиотрансляцией. Работают кондиционеры, отопление и вентиляция. Есть водоснабжение, электричество и пожарная сигнализация. Санитарно-техническое оборудование работает по замкнутому циклу. В вагонах есть прибор для кипятка, холодильник и микроволновка. Ручную кладь можно безопасно разместить в специальных зонах.

Купе проводника

По желанию пассажиров можно дополнительно установить телевизор и Wi-Fi. Доступны также интернет, спутниковая навигация и связь.

Туалет в вагоне КВСЗ

Туалет в вагоне КВСЗ, фото

Пассажирское купе

Фото пассажирского купе

Вид вагона снаружи

Ранее "Телеграф" также писал, что вагоны "Укрзализныци" произвели фурор среди пассажиров. У них туалеты просто как в Париже.