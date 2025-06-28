Пасажири не змогли вночі потрапити на вокзал на Хмельниччині. Що кажуть в "Укрзалізниці"

Люди були вимушені чекати поїзд просто неба

На Хмельниччині пасажири скаржаться на зачинені вночі вокзали у місті Волочиськ. Люди були змушені чекати на поїзди чи пересадку просто неба.

Про це у мережі повідомляє користувачка Світлана Фоя. За її словами, "Укрзалізниця" ігнорує потреби пасажирів і наражає їх на небезпеку.

"Пасажири змушені чекати нічні потяги біля не працюючих вокзалів. Жінка змушена робити пересадку у Волочиську і чотири години в ночі чекати свій потяг у темряві, на самоті, де нема ні чергових, ні працівника поліції, жодного прихистку на час очікування. Залізничний вокзал станції Волочиськ — це суцільний жах", — йдеться у повідомленні.

У Волочиську вночі закритий вокзал

За словами жінки, вокзал вночі зачинено повністю, а біля нього немає навіть лавочок, щоб дочекатись поїзда. На території вокзалу немає чергового чи поліції, тому виникають питання і до безпеки, і до того, у кого можна уточнити інформацію.

Жінка також звернулась до УЗ, аби отримати роз'яснення. Однак, за її словами, попри численні скарги, наразі ситуацію виправляти не планують.

"Відкриття/закриття вокзалів напряму залежить від пасажиропотоку. Відповідно до Інструкції з організації роботи вокзалів (Наказ Укрзалізниці №440-Ц від 2015 р.), графік роботи вокзалів встановлюється залежно від інтенсивності руху, наявності персоналу та технічних можливостей. Водночас наявність чи відсутність працюючого вокзалу не є перешкодою для зупинки поїзда або продажу квитків", — йдеться в офіційній відповіді УЗ щодо ситуації.

Відповідь УЗ на закритий вокзал

Відповідь УЗ на закритий вокзал

Проте в коментарях користувачі зазначають, що така ситуація не перша — в Україні є й інші міста, де вночі також зачинені вокзали.

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