Сховатись від цього не вийде. До чого українцям варто підготуватись 1 липня

Відпочити, ймовірно, не вдасться

Вже 1 липня 2025 року Землю може вдарити викид корональної маси (СМЕ), внаслідок чого очікуються геомагнітні бурі. Вчені оновили графік сонячної активності.

До нашої планети наближається викид корональної маси (СМЕ). Згідно з моделлю NASA, незначний СМЕ, як очікується, вразить вранці 1 липня. Удар може спричинити геомагнітні бурі класу G1, або 5-бальні, з полярними сяйвами у високих широтах 2 липня, передали на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом астросиноптики зі Meteoagent, які складають свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, оновили графік геомагнітних коливань. Відповідно до нього найближча магнітна буря передбачається 1 липня. Вона очікується 5-бальною, тобто сильною.

Зауважимо, що прогнози щодо магнітних бур можуть оновлюватись протягом доби, адже дані надходять від світила, погода на якому може змінюватись кожні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що категорично заборонено робити 30 червня.