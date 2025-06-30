Що не можна категорично робити в День дванадцяти апостолів 30 червня, щоб не залишила удача

Це свято називають Другим Великоднем, коли навіть фарбуються яйця

У понеділок, 30 червня (13 липня за старим стилем), православна та греко-католицька церква відзначає свято Собору славних та всехвальних 12 апостолів, які були найближчими учнями Ісуса Христа.

Святими апостолами були брати Петро (він же Симон) та Андрій, Іоанн Богослов та його брат Яків Заведеєв, Варфоломій та Пилип, Матвій та його брат Яків Алфеїв, Симон Кананіт, Хома і Тадей, Юда Іскаріот. Згодом зрадника Христа замінив апостол Матфій.

Згідно з церковною традицією, в день Собору 12 апостолів заведено відвідувати храм і запалювати свічку на честь славних і всехвальних учнів Спасителя. Цього дня прийнято звертатися до святих із молитвами про захист, здоров'я та добробут для себе та своїх близьких.

У народному календарі цей день називають Другим Великоднем. За традицією, 30 червня у яскраві кольори фарбують яйця. На святковому столі цього дня мають бути різноманітні страви з яйцями та інші смачні частування.

30 червня у народі заведено готувати страви з яйцями. Фото: freepik

Що не можна робити 30 червня

Лаятися, конфліктувати, лихословити, думати про погане.

Відмовляти людям, які просять допомоги — з дому піде добробут.

Лінуватися, захоплюватися азартними іграми — можна залишитися без грошей.

Вихвалятися своїми успіхами — незабаром залишить удача.

Народні прикмети 30 червня

Зозуля кує — літо буде довгим і теплим.

Після дощу лящ із води висовує голову – до теплого вечора.

Хмари жовті, як мідь – до дощу.

У кого іменини 30 червня

Сьогодні іменини відзначають Андрій, Митрофан, Іоанн, Єлизар, Петро, Назар, Марія, Ян, Марта, Софія та Марфа.

Свята та події 30 червня

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Нагадаємо, що днями українці святкували День Конституції. "Телеграф" писав, як взяти вихідний у понеділок 30 червня після свята.