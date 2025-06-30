Спрятаться от этого не получится. К чему украинцам стоит подготовиться 1 июля

Отдохнуть, вероятно, не удастся

Уже 1 июля 2025 года Землю может ударить выброс корональной массы (СМЕ), вследствие чего ожидаются геомагнитные бури. Ученые обновили график солнечной активности.

К нашей планете близится выброс корональной массы (СМЕ). Согласно модели NASA, незначительный СМЕ, как ожидается, поразит утром 1 июля. Удар может повлечь за собой геомагнитные бури класса G1, или 5-балльные, с полярными сияниями в высоких широтах 2 июля, передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем, астросиноптики из Meteoagent, которые составляют свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновили график геомагнитных колебаний. В соответствии с ним ближайшая магнитная буря предполагается 1 июля. Она ожидается 5-балльной, то есть сильной.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут обновляться в течение суток, ведь данные поступают от светила, погода на котором может меняться каждые 10 минут.

Напомним, ранее "Телеграф2 писал, что категорически запрещено делать 30 июня.