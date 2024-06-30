Історичне відео: Мирослав Гай показав, як за допомогою САУ "Богдана" звільняли острів Зміїний

САУ Богдана вразила російське ППО та дозволила застосувати інші засоби ураження

З дня визволення острова Зміїний 30 червня виповнилося рівно два роки. 2022-го свою втечу з української території ворог назвав "кроком доброї волі", але насправді цей "крок" його змусили зробити українські захисники.

Звільняти острів на той час чудово допомогло застосування української САУ 2С22 "Богдана". Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий, блогер та волонтер Мирослав Гай. Він також додав відео, де показано, як українська САУ "Богдана" вразила важливу ворожу техніку.

"Річниця звільнення острова Зміїний. Мав честь бути залученим до цієї історичної операції. Для ураження острову з берега була застосована українська САУ Богдана, яка вразила російське ППО та дала змогу застосувати інші засоби ураження, що примусило росіян до "жесту доброї волі", — зазначив Гай.

Військовий додав, що тоді знадобився тиждень підготовки. На берегову лінію в плавнях все ж таки вдалося доставити "Богдану". А вже звідти можна було уразити з відстані 36 км.

Варто додати, що самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під "натовський" калібр 155 мм.

У січні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що навесні 202-го було профінансовано серійне виробництво цих установок. Нова модифікація найімовірніше буде на новому шасі.

Захват та звільнення Зміїного

Бої за острів Зміїний почалися 24 лютого 2022 року з ракетних обстрілів українського прикордонного гарнізону на о. Зміїний під час повномасштабного російського вторгнення в Україну та подальшого захоплення острова російськими військами.

До речі, того ж дня українським прикордонником було сказано легендарну фразу "русский военный корабль, иди на ***" у відповідь на те, що їм пропонували скласти зброю і буквально здатися.

Після цього по гарнізону було завдано інтенсивного ракетно-артилерійського удару з боку ворожих військ.

Острів Зміїний на карті

26 лютого Прикордонна служба України повідомила, що захисники острова Зміїного можуть перебувати у полоні російських військ.

Наступного дня після цього російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили сюжет, де брали інтерв’ю у нібито затриманих захисників острова. Однак пізніше стало відомо, що це лише поставні особи.

Наприкінці березня 2022 року президент Володимир Зеленський сказав, що частина прикордонників загинула, частина потрапила в полон, полонених згодом обміняли на російських окупантів.

Протягом травня та квітня українські військові били за російською технікою та живою силою на острові. Зокрема, 2 травня біля острова Зміїний у Чорному морі знищили два російські патрульно-десантні катери "Раптор", удар по катерах завдавав ударний безпілотник Bayraktar TB2.

27 червня ЗСУ завдали 10 авіаударів територією острова, внаслідок чого було знищено російський ЗРГК "Панцир-С1"

А вже 30 червня повідомлено про виведення російського гарнізону з території острова. Вони назвали втечу — "кроком доброї волі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України показала унікальні кадри звільнення острова Зміїний.