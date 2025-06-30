Фармацевтичний ринок чекає на оперативні дії МОЗ після чотирьох місяців обговорень, – депутатка

Народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань здоров’я нації Оксана Дмитрієва заявляє, що після кількох місяців активних обговорень з усіма сторонами фармацевтичного ринку напрацьовано компромісну модель реформи ціноутворення на лікарські засоби, яка дозволяє врахувати інтереси і держави, і бізнесу, і пацієнтів.

"Після чотирьох місяців непростих перемовин ми нарешті отримали компромісний варіант проєкту Постанови щодо регулювання маркетингових договорів, який обговорювався усіма учасниками ринку — виробниками, дистриб’юторами, аптечними мережами, пацієнтськими організаціями. Ця модель дає змогу виконати головну ціль — забезпечити справедливу ціну на ліки для пацієнта і дати змогу ринку функціонувати в цей важкий для усіх час", — наголосила Дмитрієва.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я має в оперативному порядку підготувати відповідну постанову та вже цього тижня винести її на розгляд Кабінету міністрів.

"Ми не можемо більше зволікати. Поки на ринку немає реальної конкуренції, а замість неї діють адміністративні та непрозорі обмеження, пацієнт не отримує справедливої ціни. Це потрібно змінювати зараз", — заявила депутатка.

Дмитрієва нагадала, що неодноразово критикувала уряд за впровадження фрагментарних рішень без системного аналізу, зокрема без виконання вимог рішення РНБО №69/2025 щодо попереднього аналізу структури ціноутворення спільно з Антимонопольним комітетом.

"До сьогодні такого аналізу не проведено, а регуляторні кроки вже впроваджено. Це суперечить логіці реформування і створює ризики для ринку та пацієнтів", — зазначила вона.

Депутатка також підкреслила, що механізм формування цін на ліки — багаторівневий, і спроби покласти відповідальність лише на одну зі сторін ланцюга постачання є хибними.

"Лише комплексна відповідальність усіх — виробників, дистриб’юторів, аптек — дозволить сформувати справедливу модель. Інакше реформи залишаться формальністю без жодного ефекту", — резюмувала Дмитрієва.