Суми і Запоріжжя досяжні для артилерії росіян? Чому з цього не варто робити "сенсацію"

Для САУ 2С5 "Гіацинт-С" відстань у 30 кілометрів – не проблема

Російські окупанти вийшли на відстань прямого удару ствольною артилерією по Сумах і Запоріжжю. Однак українські військові докладають максимальних зусиль для того, щоб відкинути ворога від цих обласних центрів.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, чому не варто робити "сенсацію" із просувань окупантів.

За його словами, якщо пріоритетному для ворога Покровському напрямку діють більш як дві загальновійськові російські армії, то на Сумщині – одна.

— Напередодні певні медіа заявили, що ворог просунувся на Сумщині і почав обстрілювати околиці цього обласного центру ствольною артилерією. Можна скористатися мапою Deep State (наші інформаційні колеги абсолютно точно показують — де і на якій відстані що може відбуватися), якщо мова йде про ураження "Гіацинтом" 152 калібру, (радянська 152-мм корпусна самохідна гармата 2С5 "Гіацинт-С". — Ред.), то дуже все просто: цей обстріл можна робити і з території Російської Федерації. Тобто відстань у 30 і понад кілометрів якраз і дозволяє стріляти саме цим засобам вогневого ураження, — пояснив військовий експерт.

Максимальна дальність стрільби різними типами снарядів до САУ "Гіацинт-С"

За його словами, ворог вже піддавав артилерійському обстрілу північне передмістя Сум — Піщане.

Піщане розташоване за 20 кілометрів від кордону. Суми - менш як за 30 км / карта Deep State

— Не треба робити з цього "сенсацію" і підігрівати тривожні настрої по тому напрямку. Хоча ще раз кажу: у нас на цих відтинках навіть з'являються тактичні покращення наших позицій. Оце те що, на сьогодні відбувається по фронту, — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому окупанти застрягли у "буферній" зоні на Сумщині.

*Додамо, що схожа ситуація складається під Запоріжжям, околиці якого розташовані у межах досяжності ствольної артилерії. Технічно ворог це може робити, однак для цього йому потрібно буде підганяти гармати якомога ближче до лінії фронту.