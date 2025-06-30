Путін лізе на Суми: експерти пояснили, чому 50-тисячне угрупування буксує

"Телеграф" розповідає, які саме види військ РФ кинула для наступу на Сумщину і чи має він перспективи

Росія залучила близько 50 тисяч військових для наступу на Сумському напрямку. Це втричі перевищує угруповання Збройних сил України в цьому регіоні. Окупанти намагаються створити так звану "буферну зону" та взяти під контроль обласний центр, проте зіштовхнулись з жорстким опором ЗСУ та зазнають дуже великих втрат.

Про масштаби російського угруповання на Сумщині повідомляє The Wall Street Iournal. "Телеграф" ж з'ясував в експертів, які саме війська використовує РФ для наступу та чому їхні плани зазнають краху.

Кого Росія кинула вмирати на Сумщині. Десантники замість піхоти

Основу російського угруповання на Сумському напрямку складають підрозділи повітрянодесантних військ та морської піхоти. За даними аналітичного ресурсу DeepState, біля українського кордону розгорнуто декілька частин армії РФ.

Що відбувається на Сумщині зараз

Зокрема, на Курщині зараз дислокується 51-й парашутно-десантний полк зі складу 106-ї повітрянодесантної дивізії. Це підрозділ з багатим бойовим досвідом — його військовослужбовці воювали ще під час другої чеченської війни, де 23 квітня 2000 року потрапили в засідку під Сержень-Юртом. Пізніше полк брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року, а в березні 2022 року його підрозділи помітили в районі Ірпеня та Гостомеля.

На Сумському напрямку також діє 83-я окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Уссурійська. Чисельність її особового складу становить близько 3500 осіб, але у вересні 2024 року бригаду майже повністю знищили під Вовчанськом. Зараз на фронт кинули те, що залишилося від цієї бригади.

Серед інших російських підрозділів, які воюють на Сумщині, є, зокрема, 177-й окремий полк морської піхоти. Навесні 2023 року цей полк діяв у Запорізькій області, а тепер його перекинули на Сумський напрямок. Також дислокується 137 повітряно-десантний полк, 106-та повітряно-десантна дивізія, 56-й парашутно-десантний полк, 155-та бригада морської піхоти (в/ч 30926) та інші.

Які втрати у РФ та потенціал наступу, пояснюють експерти

За словами колишнього співробітника СБУ та військового експерта Івана Ступака, раніше боєздатні підрозділи з Курського напрямку росіяни перекинули на Покровськ, а на їхнє місце прибув Ленінградський воєнний округ. Про це він сказав в коментарі "Телеграфу".

"З одного боку росіяни категорично наполягають категорично, що вони дають нам прочухана, мають просування. На Сумщині, зокрема, працюють "отряди смуглянки", як їх називають в РФ. Це підрозділ, який наводить авіацію, і в результаті по Сумах прилітають ФАБи. Є в інтернеті відео, як ФАБи вщент розносять посадки, з них просто нічого не залишається. Також використовують багато FPV-дронів", — сказав експерт.

Попри заяви російської пропаганди про успіхи, реальна ситуація на Сумському фронті складається не на користь окупантів. "З іншого боку є російські воєнкори, які стверджують, що нічого не виходить з наступом, що вони "зчісуються". А саме 155, 810, 177 бригали максимально сточились, від них майже нічого не залишилось. Тобто, просування мінімальні, а втрати — максимальні. Тому можна обережно припускати, що той "великий наступ", який росіяни почали в травні 2025 року, починає "буксувати". Того запалу, який був ще на початку червня, немає. Проте ситуація може змінитись, якщо будуть підкинуті додаткові сили. Але чи є вони в росіян, чи звідкись їх треба буде знімати, наразі немає інформації", — пояснює Іван Ступак.

Ще одним показовим прикладом великих втрат РФ на Сумщині є поразка 810-ї бригади морської піхоти РФ. Про це стало відомо 27 червня. Бійці 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ завдали нищівної поразки цьому підрозділу. Є багато вбитих, також десятеро окупантів потрапили в полон. Російські "воєнкори" назвали цей бій "чорним днем для морської піхоти". 810-та бригада багато років дислокувалася в Севастополі та брала активну участь у захопленні Криму у 2014 році.

Політичний експерт Кирило Сазонов підтвердив високі втрати росіян на Сумщині. "По Сумщині — поклали натовп народу у штурмах Юнаківки та спробах повернути Андріївку. Під Андріївкою навіть не перед нашими позиціями, а дорогами на штурмові рубежі заборонених окупантів", — написав аналітик.

За його словами, десантуру зі 106-ї дивізії "сточили так, що їх відводять за другу лінію". Юнаківку штурмувати не вдалося, оточити теж не вдалося, а взяти Суми тепер навіть пропагандисти не обіцяють. Втім, Сазонов теж підтверджує цифру в 50 тисяч військових на Сумщині, тому штурми будуть продовжуватись.

Для чого Путіну Суми

Володимир Путін

Активізація російських військ на Сумському напрямку має не стільки воєнне, скільки політичне значення для країни-окупанта. Про це розповів "Еспресо" політолог і воєнний експерт Дмитро Снєгирьов.

"Військове полягає в тому, щоб створити загрозу оперативного оточення українського угруповання в Курській області", — пояснив експерт. Для цього росіяни обрали Юнаківку основним напрямком просування і намагаються взяти під контроль логістичний хаб Суми-Юнаківка-Суджа.

Друге завдання окупантів — спроба захоплення частини Сумської області для створення "буферної зони", про яку заявляв глава РФ Володимир Путін.

Експерт вважає, що "сумський фактор" буде використано окупантами ще й для дипломатичного тиску на українське керівництво. У меморандумі росіяни висунули територіальні претензії: або виведення ЗСУ з контрольованих районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, або РФ масштабує бойові дії.

Що каже про наступ на Суми Путін

20 травня очільник Росії провів зустріч з чиновниками Курської області, під час якої прозвучали пропозиції щодо захоплення Сум. Голова Глушківського району звернувся до Путіна з проханням створити "зону безпеки". Путін запитав, наскільки глибокою має бути ця так звана "буферна зона".

Чиновник відповів, що Росії потрібно захопити "як мінімум Суми" та натякнув, що країна має "стати більшою". Виконувач обов'язків губернатора Курської області додав, що його дід родом із Сумщини, тож ця земля "не є чужою". Як пише ISW, ця нарада була показовою, щоб Путін міг якось виправдати наступ на Суми.

Попри заяви про створення "буферної зони", військові експерти сумніваються у здатності Росії захопити Суми ще й через те, що за останні роки російським військам не вдавалося швидко окупувати навіть значно менші населені пункти, тому амбітні плани щодо Сум навряд чи вдасться реалізувати.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається так само як торік. Наші підрозділи успішно втілюють тактику активної оборони та звільняють прикордоння Сумщини.