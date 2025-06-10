Суми, Дніпро, Харків. Чого найбільше прагне ворог і яка ситуація на фронті (карти боїв)

Російсько-український кордон – це суцільна зона бойових дій.

Російський наступ на Сумщину, Дніпропетровщину та інші напрямки розпочато не тільки для окупації, а й для ІПСО проти українців. Основна мета цих дій — викликати істерію і безнадію, нібито в Україні усе сиплеться і все погано.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, наразі основний пріоритет армії РФ — Сумщина.

Жмайло каже, що на Сумщині росіяни прагнуть відтіснити українські війська за держкордон, аби підтримувати наступ. До того ж помітне посилення штурму на Куп’янському напрямку, але армії РФ не вистачає людей для якісної роботи тут.

Куп'янський напрямок

Він наголосив, що будь-яка прив'язка до меж адмін кордонів помилкова, бо російсько-український кордон – це суцільна зона бойових дій. І вона постійно змінюється.

"Стосовно сил, якими оперують росіяни. Минулого року вони хотіли наростити угруповання до 800 тисяч. Зараз воно налічує до 570-600 тисяч. Безпосередньо штурмові загони – це 200 тисяч. Це те "м'ясо", яке безперестанно лізе та намагається прорвати наші позиції", — каже Жмайло.

За його словами, залучення нових областей України до бойових дій — один з інструментів ІПСО. Однак, якщо навіть окупанти зайдуть на Дніпропетровщину нічого не станеться, адже це не означатиме, що росіяни виграють війну та переможуть.

"Росія хоче використати це як ІПСО проти українців, мовляв, зараз впаде Дніпропетровщина й місто Дніпро. Хоче використати це для західної аудиторії, де особливо не розрізняють, чим Дніпропетровська область відрізняється від міста. Цей рік дійсно ключовий, визначальний, тому нам потрібно більш спокійно до цього ставитися", — пояснює Жмайло.

Відстань фронту до кордону Дніпропетровської області

Російський наступ на Суми наразі сконцентрований на намаганні наблизитися до Хотіні, до Нової Січі, аби розгорнути там артилерію, операторів FPV-дронів для того, щоб тероризувати безпосередньо Суми.

"Але тих військ, які називають і наші, і західні аналітики, їм недостатньо, щоб прориватися до Сум, а тим паче недостатньо для того, аби штурмувати саме місто. Росіяни використовують чисельну перевагу, з величезними втратами – по 300-400 за одне село. А коли вони впираються в місто, у них починаються проблеми. Покровськ, Часів Яр, Торецьк це показали", — додає виконавчий директор Українського центру безпеки.

Сумський напрямок

На Харківщині також не вщухають бої, але ця територія добре підготовлена до російського наступу. Окупанти вже тривалий час топчуться на місці і тому гатять "шахедами" по Харкову.

Харківський напрямок

"Нещодавно росіяни мали певне просування в районі Вовчанських Хуторів. Але складність полягає в тому, що угруповання ворога в районі Липців і Вовчанська й угруповання, яке тисне на Сумщині, – це один окупаційний контингент, позначений як угруповання військ "Сєвєр"", — додав Жмайло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіщо Росії потрібен прорив на Дніпропетровщину.