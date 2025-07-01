Для САУ 2С5 "Гиацинт-С" расстояние в 30 километров – не проблема

Российские оккупанты вышли на расстояние прямого удара ствольной артиллерией по Сумам и Запорожью. Однако украинские военные прилагают максимальные усилия для того, чтобы отбросить врага от этих областных центров.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, почему не стоит делать "сенсацию" из продвижения окупантов.

По его словам, если на приоритетном для врага Покровском направлении действуют более двух общевойсковых российских армий, то на Сумщине — одна.

— Накануне некоторые СМИ заявили, что враг продвинулся в Сумской области и начал обстреливать окрестности этого областного центра ствольной артиллерией. Можно воспользоваться картой Deep State (наши информационные коллеги совершенно точно показывают — где и на каком расстоянии что происходит), если речь идет о поражении "Гиацинтом" 152 калибра, (советская 152-мм корпусная самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С". — Ред.), то очень все просто: этот обстрел можно производить и с территории Российской Федерации. То есть, расстояние в 30 и более километров как раз позволяет стрелять именно этим средствам огневого поражения, — объяснил военный эксперт.

Максимальная дальность стрельбы разными типами снарядов до САУ "Гиацинт-С"

По его словам, враг уже подвергал артиллерийскому обстрелу северный пригород Сум — Песчаное.

Песчаное расположено в 20 километрах от границы. Суммы – менее чем за 30 км/карта Deep State

— Не надо делать из этого "сенсацию" и подогревать тревожные настроения по тому направлению. Хотя еще раз говорю: у нас на этих участках даже появляются тактические улучшения наших позиций. Вот то, что сегодня происходит по фронту, — добавил Сергей Братчук.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему кафиры застряли в "буферной" зоне на Сумщине.

*Добавим, что похожая ситуация складывается под Запорожьем, окрестности которого расположены в пределах досягаемости ствольной артиллерии. Технически враг это может делать, однако для этого ему нужно будет подгонять пушки как можно ближе к линии фронта.