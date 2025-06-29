Суми вже майже у досяжності артилерії росіян: чим загарбники тепер можуть бити по місту

Росіяни хочуть зруйнувати Суми навіть попри те, що їхні успіхи у цьому районі закінчились

Росія вже може обстрілювати зі ствольної артилерії передмістя Сум. Попередньо подібне сталося 22-23 червня, коли під удар потрапило село Піщане.

Про це поінформувало видання "Українська правда" із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що з цією метою швидше за все було використано 152-мм активно-реактивний снаряд.

Імовірно, випущений він був з артилерійської установки Гіацинт-Б або Гіацинт-С. Максимальна заявлена дальність таких снарядів становить 33-40 кілометрів.

Видання зазначає, що стріляли окупанти, швидше за все, з території Росії. Імовірно, сама установка могла знаходитися біля населеного пункту Кульбаки, згідно з другою версією — в районі Гуєво чи Горналі.

Кульбаки — Піщане

Гуєво — Піщане

Згідно з картами DeepState, в цей час російські війська знаходяться на відстані близько 16 кілометрів від Піщаного. Втім, останніми днями українські військові показали успіхи у цьому районі, тож не виключено, що окупантів вдасться відтіснити. Але навіть попри це, подібні обстріли говорять про те, що загарбники не залишають надій дотягтися до Сум. Наприклад, на початку червня вони здійснили обстріл міста з використанням ракет до РСЗВ "Град".

Лінія фронту

Варто зазначити, що раніше військовий експерт та політолог Дмитро Снєгірьов раніше розповів "Телеграфу", що росіяни намагаються застосовувати нову тактику тиску. Для цього прифронтові міста можуть бути обстріляні з далекобійного РСЗВ або ракет С-300. При цьому удари можуть завдаватися по містам, які раніше вважалися відносно "безпечними" — наприклад, Запоріжжя або Дніпро.