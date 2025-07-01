Не дружила з дівчатами і займалася гімнастикою: як у дитинстві виглядала Юлія Тимошенко

А ще мала пишну шевелюру та носила білі банти

Юлія Тимошенко – одна із найяскравіших політиків в Україні вже близько 30 років. Вона прийшла до Верховної Ради у 1997 році і більше не виходила з неї, залишаючись депутатом увесь цей час. Українці пам’ятають образ Тимошенко з косою, а ось як вона виглядала у дитинстві та юності мало хто знає.

"Телеграф" розповість, якою була лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в юні роки.

Що відомо про дитинство та юність Тимошенко?

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року у Дніпропетровську, зараз їй 65 років і вона продовжує свою політичну кар’єру у Верховній Раді.

Відомо, що маленька Юля жила з мамою на третьому поверсі будинку на вулиці Кірова. Нині вже немає ні міста Дніпропетровська (тепер це Дніпро), ні тієї вулиці, на якій вона жила (її перейменували). Як розповіла мешканка того самого будинку, яка жила по сусідству, мама з дитинства прищеплювала Юлі любов до гарного вбрання, зачісок та охайності.

Тимошенко навчалася у кількох школах — спочатку у 37-й міській школі, а закінчила 75-ту. У цей шкільний період майбутня політикиня займалася художньою гімнастикою. Також відомо, що Юлія Володимирівна добре навчалася – на п’ятірки та четвірки. А ось дружбу водила більше із хлопчиками, ніж із дівчатами.

На старих архівних фото Юлії Тимошенко, які є в мережі, можна помітити, що вона завжди була бездоганною. Особливо часто на знімках вона з’являлася з красивими зачісками з білими бантами і неодмінно з накрохмаленими білосніжними комірцями.

Почуття стилю залишилось із Тимошенко на все життя. Її часто називали іконою стилю у Верховній Раді, а її образ із косою на голові став візитівкою політикині. Навіть зараз Юлія Володимирівна час від часу заплітає свою фірмову косу.

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