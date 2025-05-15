День вишиванки у Верховній Раді. Тимошенко у сукні за 117 тисяч, а Вірастюк у вишитій футболці (фото)

Розповідаємо, як вбралися депутати в День вишиванки

У четвер, 15 травня, в Україні відзначається День вишиванки. І хоча це свято в нашій країні не встановлено на законодавчому рівні, воно дуже полюбилося громадянам нашої країни. У День вишиванки українці вбираються у вишитий одяг на роботу, на навчання та постять фото у вишиванках в соцмережах. Не виняток і народні обранці.

"Телеграф" розповість, хто із нардепів красувався у вишиванках на честь свята.

Першими українців із Днем вишиванки привітали Володимир та Олена Зеленські. Президент та перша леді опублікували в соцмережах миле фото у вишитих вбраннях. Докладніше про них ми розповідали тут.

Володимир та Олена Зеленкські у вишиванках

Відзначилася яскравими знімками у вишиванці лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона прийшла до Ради в розкішній білій сукні з червоною вишивкою та з червоними намистами в українському стилі. А ще привернула увагу новою укладкою — її волосся акуратними локонами спадало на плечі. До речі, за даними телеграм-каналу Harley Quinn, сукня з вишивкою Тимошенко коштує 117 тисяч гривень.

Поділився фото у вишиванках і колишній президент України, а нині народний депутат Петро Порошенко. Він опублікував знімок із колегами по партії "Європейська солідарність" — усі нардепи у різних вишитих сорочках та блузках.

Окремо свої фото у вишиванках показали нардепи із "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Софія Федина.

Незвичайне фото до Дня вишиванки запостила народна депутатка та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона позує на знімку у білому піджаку з цікавою вишивкою.

Ще одна "Слуга народу" Олена Копанчук також поділилася в Instagram знімком у білій блузі та спідниці у національній стилістиці.

Нардеп із "Слуги народу" та стронгмен Василь Вірастюк поділився скромним фото з Верховної Ради, на якому він позує у профіль. При цьому видно, що на ньому футболка з блакитним комірцем і вишивкою.

Також свою вишиванку у Верховній Раді продемонструвала нардеп від партії "Голос" Наталія Піпа. Вона не лише показала своє вбрання, а й записала відеозвернення, в якому привітала українців зі святом.

Раніше "Телеграф" розповідав, які етнічні сорочки вдягав Зеленський за роки президентства. Там і вишиванка за $100 тисяч і не тільки.