Потяги "Укрзалізниці" затримуються в одному напрямку: в чому причина та що відомо

В одному з регіонів сталася аварія

У вівторок, 1 липня, низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" карпатського напрямку прямуватиме із затримками. Причиною є схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Частина потягів змінить маршрут.

"Поїзди №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів – Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин", – йдеться у публікації.

Громадянам, що прямують одним із рейсів, що затримується, та мають подальшу пересадку, перевізник запропонував допомогу. Треба лише повідомити про це провідника або стюарда, а далі диспетчери скоординують потрібні стиковки. Цей алгоритм стосується тільки пересадок на інші потяги УЗ.

В "Укрзалізниці" перепросили за всі вимушені зміни та повідомили, що відновлювальні роботи вже йдуть повним ходом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має чимало цікавих та унікальних вагонів, серед яких є навіть вагон-ресторан. Їх зазвичай додавали до деяких великих рейсів, до прикладу, Миколаїв-Рахів. З початку повномасштабного вторгнення залізнична компанія прибрала такі вагони з міжнародних рейсів з міркувань безпеки.