Поезда "Укрзализныци" задерживаются в одном направлении: в чем причина и что известно

В одном из регионов произошла авария

Во вторник, 1 июля, ряд пассажирских поездов "Укрзализныци" карпатского направления будет следовать с задержками. Причиной является сход пустых вагонов грузового поезда в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Часть поездов изменит маршрут.

"Поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьков поедут по объездному маршруту через Тернополь с задержкой от 2 часов. Пассажиров с/до станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута забирает Интерсити №744 Львов – Киев, который проедет по поврежденному участку первым после его частичного восстановления в течение ближайших 2 часов", – говорится в публикации.

Гражданам, следующим одним из задерживаемых рейсов и имеющим дальнейшую пересадку, перевозчик предложил помощь. Нужно лишь сообщить об этом проводнику или стюарду, а затем диспетчеры скоординируют нужные стыковки. Этот алгоритм относится только к пересадкам на другие поезда УЗ.

В "Укрзализныце" извинились за все вынужденные изменения и сообщили, что восстановительные работы уже идут полным ходом.

Напомним, "Укрзализныця" имеет немало интересных и уникальных вагонов, среди которых есть даже вагон-ресторан. Их обычно добавляли в некоторые крупные рейсы, к примеру, Николаев-Рахов. С начала полномасштабного вторжения железнодорожная компания убрала такие вагоны из международных рейсов из соображений безопасности.