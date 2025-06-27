Поїзди до Сум скасовані? Укрзалізниця відповіла, що з рейсами

Всі основні рейси до та з Сум наразі курсують за графіком

На початку третьої декади червня частина українців зіткнулась із проблемою з купівлею квитків на Суми. З'явились навіть побоювання, що частину потягів скасовуватимуть чи змінюватимуть маршрути у зв'язку з активністю ворога.

"Телеграф" скерував відповідний запит до Укрзалізниці та з'ясував усі деталі. Додатково поцікавились — чи будуть за потреби організовані евакуаційні потяги.

У відповіді зазначено, що потяги поїздів № 45/46 Ужгород – Харків – Ужгород, № 113/114 Львів – Харків – Львів, № 779/780 та № 116/115 Суми – Київ – Суми курсуватимуть без змін. Важливо, що продавати квитки починають за 10 діб до відправлення поїздів. Також через залізничні станції Ворожба та Білопілля Сумщини курсує загалом понад 10 приміських залізничних маршрутів.

Відповідь УЗ на запит щодо потягів на Сумському напрямку Відповідь УЗ на запит щодо потягів на Сумському напрямку Відповідь УЗ на запит щодо потягів на Сумському напрямку

Якщо виникне потреба у зміні розкладу тощо, це залежатиме від оцінки ситуації державними органами влади. Про такий крок інформацію офіційно оприлюднюватиме Укрзалізниця. Що ж до евакуації за потреби вона буде організована, відповідно до рішення місцевих адміністрацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з квитками на Закарпаття є суттєві проблеми. Все через будівництво колії. Укрзалізниця радить скористатися об'їздними маршрутами.