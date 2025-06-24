Нічого неможливо спланувати. "Укрзалізниця" ускладнила подорожі замість покращення

Через нові маршрути пасажири не можуть потрапити на південь та захід країни

Українці намагаються "виловити" квитки на популярні напрямки, а Укрзалізниця ускладнює завдання, змінюючи розклад. Так, деяким містам спростили добирання до півдня України, наприклад з Житомира та Вінниці можна буде безперешкодно доїхати до Одеси. Одночасно з тим, це ускладнило життя частині пасажирів.

В липні одразу кілька популярних напрямків мають проблеми з квитками. На такій проблемі наголосив колишній менеджер Укрзалізниці Олександр Рудоманов. Він розповів про проблеми для киян придбати квитки в Одесу через продовження маршруту потяга до Житомира. В УЗ йому відповіли, що натомість кияни мають альтернативу, якої немає в Житомирі.

Зміна маршруту поїзда з Одеси на Київ до Житомира

Але не тільки поїзди з Одеси змінюють розклад курсування. Через роботи з будівництва лінії на ділянці Ужгород-Чоп до кінця липня є проблеми з поїздами до Закарпаття. Частина залізничного транспорту змінила маршрути. Доїхати стало складніше до Ужгорода, Чопа, Сваляви, Славсько. Українцям радять їхати через Львів з пересадками.

Люди скаржаться на проблеми з квитками на різних напрямках

В Укрзалізниці повідомили, коли відкриють ділянку колії в Ужгороді

Не тільки ремонти викликають зміну розкладів потягів, а й безпекова ситуація. Зокрема, на поїзди до Сум відкриваються продажі, як і на деякі інші напрямки усього за 10 днів, що викликає складнощі із плануванням маршрутів. Також змінюється розклад поїздів до Чернігова, квитків через це у продажу немає саме через коригування розкладу.

Коригування розкладу поїздів відбувається і в Чернігові

Про час коригування розкладу поїздів українці просять попереджати завчасно або хоча б не скасовувати наявні поїзди.

Українці не задоволені змінами

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки днів відкривають продаж квитків на поїзди популярних напрямків. Частину з них можна купити за 30 днів — це стосується квитків за кордон.