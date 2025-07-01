Нове фото Порошенка викликало суперечки в мережі: цікава деталь кидається в очі

У мережі обговорюють, навіщо він це зробив

Міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль відвідав Київ та провів зустріч з українськими народними депутатами. На зустрічі був присутній і п’ятий президент, нардеп "ЄС" Петро Порошенко, який після цього оприлюднив знімок із Вадефулем і тим самим змусив мережу замислитися.

Зокрема у мережі звернули увагу на те, що знімок, оприлюднений Порошенком, відрізняється від оригінального. Його обрізали на тому місці, де має стояти голова депутатської групи "Платформа за життя та мир", створеної із депутатів забороненої проросійської партії ОПЗЖ, Юрій Бойко.

Варто зазначити, що повний знімок спочатку було оприлюднено на ресурсах Верховної Ради, проте пізніше його замінили на фото, на якому присутні лише Вадефуль та речник Ради Руслан Стефанчук.

Оригінальне фото зустрічі

Фото у профілі Порошенка

Користувачі мережі вже почали сперечатися, чим керувався п’ятий президент, коли публікував обрізане фото. Наприклад, громадсько-політичний діяч та офіцер СБУ Сергій Бондарчук припустив, що Порошенко таким чином намагався показати, що він на цій зустрічі був центральною фігурою.

За його словами, ситуація нагадує відому фотографію радянського диктатора Йосипа Сталіна, з якої видалили голову НКВС Миколу Єжова.

Повідомлення Бондарчука

Водночас екснардеп Віктор Уколов припустив, що причина обрізання фотографії саме в тому, що Порошенко не хотів бути на одному фото з Бойком. При цьому він зазначив, що дуже цікаво і те, що ексглаву ОПЗЖ поставили поряд зі Стефанчуком.

Повідомлення Уколова

Як повідомлялося раніше, Порошенко нещодавно потрапив у курйозну ситуацію, коли опублікував фото із підбитим "російським" БПЛА. Пізніше виявилось, що це український дрон.