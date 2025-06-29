Закон пишуть і лідери є: Україна вже готується до виборів, хто у українців серед фаворитів

На тлі підготовки до виборів після війни, соціологи запитали українців про можливих кандидатів

Хоча вибори в Україні зараз неможливі через війну, у Верховній Раді вже готують підґрунтя для їхнього проведення після завершення бойових дій. Потрібно змінювати законодавство навіть для проведення місцевих виборів. Що ж до волевиявлення, то повоєнні вибори мають регулюватися окремим законопроєктом.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наразі подібний законопроєкт вже напрацьовується. Стефанчук уточнив: виклики, з якими доведеться зіткнутися країні після війни, значною мірою залежатимуть від того, як саме вона завершиться. Водночас, за його словами, в Раді готують кілька базових сценаріїв, щоб забезпечити громадянам право голосу.

Поки депутати готуються, соціологи вже моделюють імовірні розклади. Якщо вибори президента відбулися б найближчим часом, за даними опитування Центру "Социс", у першому турі лідирували б Володимир Зеленський (21,8%) та Валерій Залужний (19,6%). Втім, 24,7% респондентів не змогли визначитися з вибором. У списку кандидатів також фігурували Петро Порошенко, Кирило Буданов, Віталій Кличко та інші.

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У другому турі, як показує те ж дослідження, перемогу здобув би Залужний з результатом 41,4% голосів. За Зеленського проголосували б 27%, а 15,7% виступили б проти обох.

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до припинення воєнного стану вибори в Україні неможливі. Серед питань, які стоять перед Радою — організація голосування на окупованих територіях, на передовій та рознесення по часу президентських та парламентських виборів.