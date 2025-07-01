Новое фото Порошенко вызвало споры в сети: интересная деталь бросается в глаза

В сети обсуждают, зачем он это сделал

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Киев и провел встречу с украинскими народными депутатами. На встрече присутствовал и пятый президент, нардеп "ЕС" Петр Порошенко, который после этого обнародовал снимок с Вадефулем и тем самым заставил сеть задуматься.

В частности в сети обратили внимание на то, что снимок, обнародованный Порошенко отличается от оригинального. Его обрезали на том месте, где должен стоять глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", созданной из депутатов запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, Юрий Бойко.

Стоит отметить, что полный снимок изначально был обнародован на ресурсах Верховной Рады, однако позже его заменили на фото, на котором присутствуют лишь Вадефуль и спикер Рады Руслан Стефанчук.

Оригинальное фото встречи

Фото в профиле Порошенко

Пользователи сети уже начали спорить о том, чем руководствовался пятый президент, когда публиковал обрезанное фото. Например, общественно-политический деятель и офицер СБУ Сергей Бондарчук предположил, что Порошенко таким образом пытался показать, что он на этой встрече был центральной фигурой.

По его словам, ситуация напоминает известную фотографию советского диктатора Иосифа Сталина, с которой удалили главу НКВД Николая Ежова.

Сообщение Бондарчука

В то же время экс-нардеп Виктор Уколов предположил, что причина обрезки фотографии как раз таки в том, что Порошенко не хотел быть на одном фото с Бойко. При этом, он отметил, что весьма любопытно и то, что экс-главу ОПЗЖ поставили рядом со Стефанчуком.

Сообщение Уколова

Как сообщалось ранее, Порошенко недавно попал в курьезную ситуацию, когда опубликовал фото с подбитым "российским" БПЛА. Позже оказалось, что это украинский дрон.