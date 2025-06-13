"Піарники отримають по шапці": Порошенко оконфузився з "російським" трофеєм з-під Покровська (фото)

Українці також написали свою думку нардепу

Колишній президент України і нардеп Петро Порошенко втрапив у курйоз, опублікувавши фото з підбитим БПЛА і написав, що це російський дрон. Виявилось, що це була українська зброя.

Відповідний допис зʼявився на його сторінці у мережі Х. Військовий аналітик Тарас Чмут під дописом пише зовсім інше.

"Цей літачок — трофей з-під Покровська. Його мені привезли друзі, обличчя яких я показати не можу. Крило "вовкулаки" забрали з позицій росіян під Котлиним. Як ви самі розумієте, вони ж і утилізували власників цієї нечисті. Зокрема, такими "Бомберами" росіяни кошмарять наших на Донеччині. Пташка працює на бензині, літає на 50—70 кілометрів і може нести вибухівку або навіть кумулятив", — пише Порошенко.

Петро Порошенко

Під його дописом зібралось багато коментарів. Серед них був і Тарас Чмут, який написав, що це український БПЛА.

Блогер Антон Ходза на своїй сторінці у Фейсбук також звернув увагу на цікаву деталь. Він показав фото БПЛА, де на деталі видно український текст.

Український волонтер Сергій Стерненко також пише, що це не російські дрони. Він це прокоментував під дописом Петра Порошенка.

Українці під дописом Петра Порошенка також писали свої думки. Більшість з них — негативні.

Раніше "Телеграф" писав, як Київ атакує критичну для війни галузь у Росії.