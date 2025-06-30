"Мені не соромно": Садовий пояснив, чому зруйнований Росією музей Шухевича заростає травою (фото)

Влада Львова обіцяє, що музей буде відбудовано

Російські окупанти півтора року тому завдали удару по музею генерала УПА Романа Шухевича і з того часу його реконструкція так і не розпочалася. При цьому збори на його відновлення продовжуються.

На це звернула увагу дочка Шухевича Марія Трильовська у своєму Facebook. Вона нагадала, що з моменту присвоєння її батькові звання Героя України у 2007 році, функціонування музею супроводжували численні проблеми.

"Мені соромно за Львів, коли нащадки учасників УПА з діаспори, які на початку 2000-х зібрали і передали Львову кошти для створення музею Романа Шухевича, запитують про відновлення знищеного музею, бо кожен раз мушу відповідати: "Проєкт іще не готовий". І їхнє здивування: "Так довго?" Бо всі знають, що це невеликий (11×12 м) одноповерховий будинок", — написала вона.

Повідомлення Трильовської

На це відреагував п’ятий президент, нардеп "Євросолідарності" Петро Порошенко, котрий у своїх соцмережах оприлюднив фотографії того, як музей виглядає зараз.

"Бур’ян по пояс, скоро вовки заведуться. Очевидно, саме так, на думку львівської міської влади, слід вшановувати пам’ять Романа Шухевича", — написав він.

Повідомлення Порошенка

Руїни на місці музею Шухевича

Відновлення так і не почалося

Будівля виглядає занедбаною

Через деякий час на це відреагував мер Львова Андрій Садовий та запевнив, що музей відновлять

"Цього тижня чекаємо проект музею з експертизи. Далі — публічна презентація і тендер на визначення генерального підрядника будівництва. Не під "дату", а для якості. Щоб надовго", — сказав він.

Реакція Садового

Як відомо, музей Шухевича — це музей меморіального типу, який знаходився у будинку, де він загинув. Там була остання штаб-квартира головного командира УПА. На першому поверсі будинку було п’ять тематичних залів. Другий поверх відтворював побут Головного командира УПА на підпільній квартирі.

1 січня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Львівській області, а одна з ракет перетворила музей на руїни. Близько 600 музейних експонатів були евакуйовані з будівлі ще на початку російського вторгнення і перебувають у безпечному місці, проте, за словами істориків, найціннішим був саме будинок.