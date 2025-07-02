Нові правила на митниці: за що ввели солідні штрафи, а кому зробили несподівані поблажки

В Україні ввели нові штрафи, але є й хороші новини

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за приховування товарів у поштових посилках. Новий документ також пом'якшує покарання за деякі порушення митних правил.

Законопроєкт №10257 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 2 липня. Народні депутати ухвалили цей закон ще 25 березня цього року. "Телеграф" розповідає, що саме він передбачає, які обмеження вводяться і покарання для порушників.

Уряд розробив цей документ після рішень Конституційного Суду, який визнав неконституційними кілька статей Митного кодексу про покарання за порушення митних правил. Основна мета — привести українське законодавство у відповідність з європейськими стандартами та запровадити більш гнучкі механізми притягнення до відповідальності.

Штрафи за приховування товарів у посилках

Найголовніша новина для звичайних громадян — запровадження відповідальності за неправдиві дані про товари в поштових відправленнях. Якщо в посилці буде інший товар, ніж зазначено в декларації, або його кількість не відповідатиме документам, доведеться заплатити штраф від 30% до 50% вартості цих товарів. Крім того, такі товари можуть конфіскувати.

Раніше за подібні порушення товари просто забирали без штрафу. Тепер митниця може як оштрафувати, так і конфіскувати приховані речі.

Пом'якшення покарань

Проєкт закону

Водночас закон скасовує обов'язкову конфіскацію автомобілів та іншого транспорту, який використовували для порушення митних правил. Тепер суд сам вирішуватиме, чи забирати транспортний засіб, чи обмежитися м'якшим покаранням. Втім, "Телеграфу" у пресслужбі "Нової пошти" відповіли, що жодних випадків конфіскації ТЗ навіть до ухвалення закону не було зафіксовано.

"Випадків конфіскації транспортних засобів у зв’язку з виявленням заборонених чи незадекларованих товарів у відправленнях, надісланих через Нову пошту, не було", — повідомили у компанії.

У відділі прес-служби та взаємодії з громадськістю Державної митної служби "Телеграфу" повідомили, що повного тексту закону поки не опубліковано, тому в ДМС чекають, що роз'яснення щодо нового документа будуть найближчим часом, про що буде повідомлено додатково. Зазвичай вони надходять за кілька днів після ухвалення змін.

Також новий закон по-різному визначає розміри штрафів залежно від того, хто приймає рішення. Якщо покарання накладає митниця, штраф має фіксований розмір. А якщо справу розглядає суд, то встановлюються мінімальна та максимальна межі штрафу.

Боротьба з підробками

Окремо закон встановлює покарання за ввезення товарів, які порушують права інтелектуальної власності. За підроблені речі (крім особистих речей) доведеться заплатити штраф від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією таких товарів.

Голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що такий підхід відповідає майбутньому новому Митному кодексу ЄС. Якщо його приймуть, подібні правила стануть обов'язковими для всіх країн-членів Євросоюзу.

Пільги для волонтерів

Новий закон також звільняє від відповідальності волонтерів та інших осіб, які до 1 квітня 2024 року передавали автомобілі для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Це стосується машин, ввезених у режимах транзиту або тимчасового ввезення, зокрема як гуманітарна допомога.

Крім того, документ розширює права підприємців при оскарженні рішень митниці та врегульовує строки розгляду скарг на постанови у справах про порушення митних правил.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в Україні впровадили нові суворі правила для міжнародних відправлень. Відтепер їх зможуть конфісковувати.