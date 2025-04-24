Нова Пошта спішить повільно: українці скаржаться на новий тариф

У загальну суму, за тарифом, входить не лише пакування

Українці щодня відправляють і отримують сотні тисяч посилок — для когось це буденна справа, для когось — приємна дрібничка з інтернет-магазину. Саме для таких внутрішніх доставок "Нова пошта" й запровадила ініціативу, проте вже отримує перші неоднозначні відгуки.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook.

"Локал" — це оновлений тариф від "Нової пошти", який обіцяє вигідну доставку у межах одного міста або його передмістя. Вартість пересилання документів складає 65 грн, посилки до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, а до 30 кг — 140 грн. За доставку кур’єром доведеться доплатити 35 грн, а за габарити понад 120 см — ще 50 грн.

У разі відправлення посилки до 12:00, вона буде доставлена цього ж дня.

Відомо також, що ініціатива не діє на окупованих територіях, а Краматорськ наразі тимчасово виконує функції обласного центру. Водночас послуга доступна не в усіх населених пунктах — повний список можна переглянути в фотопідбірці нижче.

У загальну суму, за тарифом, входить не лише пакування, але й послуги "Повернення", "Переадресування" та страхування до 500 грн. Здавалось би, зручно, вигідно, продумано.

Як працює "Локал" на практиці

Клієнти вже діляться першими враженнями. "Посилка везеться другим днем по Києву", — обурився один користувач. "Посилка відправлена ще вчора, досі в Калуші. Це нова фішка — доставимо за тиждень?", — іронічно написала українка.

А хтось наголосив: "Посилку забрали ще минулого тижня, вчора мало вже бути автоповернення. Ні грошей, не посилки, кур'єр був там вже більше 3-х разів!".

Попри обіцянки оперативності, на практиці "Локал" іноді виявляється повільним. Зручність — є, проте швидкість, схоже, ще потребує вдосконалення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що користувачі "Нової пошти" обурені новими доплатами за доставку в сільську місцевість. Цього разу йдеться про додатковий збір у розмірі 25 гривень за відправлення до сіл та селищ.