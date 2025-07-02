Новые правила на таможне: за что ввели солидные штрафы, а кому сделали неожиданные поблажки

В Украине ввели новые штрафы, но есть и хорошие новости

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий штрафы за сокрытие товаров в почтовых посылках. Новый документ также смягчает наказание за некоторые нарушения таможенных правил.

Законопроект №10257 вернули в Верховную Раду с подписью главы государства 2 июля. Народные депутаты приняли этот закон еще 25 марта этого года. "Телеграф" рассказывает, что именно он предусматривает, какие ограничения вводятся и наказание для нарушителей.

Правительство разработало этот документ после решений Конституционного Суда, признавшего неконституционными несколько статей Таможенного кодекса о наказаниях за нарушение таможенных правил. Основная цель – привести украинское законодательство в соответствие с европейскими стандартами и ввести более гибкие механизмы привлечения к ответственности.

Штрафы за сокрытие товаров в посылках

Самая главная новость для обычных граждан – введение ответственности за ложные данные о товарах в почтовых отправлениях. Если в посылке будет другой товар, чем указано в декларации, или его количество не будет соответствовать документам, придется заплатить штраф от 30 до 50% стоимости этих товаров. Кроме того, такие товары могут быть конфискованы.

Ранее подобные нарушения товары просто забирали без штрафа. Теперь таможня может как оштрафовать, так и конфисковать скрытые вещи.

Смягчение наказаний

Проект закона

В то же время закон отменяет обязательную конфискацию автомобилей и другого транспорта, который использовали для нарушения таможенных правил. Теперь суд сам будет решать, забирать ли транспортное средство, или ограничиться более мягким наказанием .

"Случаев конфискации транспортных средств в связи с обнаружением запрещенных или незадекларированных товаров в отправлениях, отправленных через Новую почту, не было", — сообщили в компании.

В отделе пресс-службы и взаимодействия с общественностью Государственной таможенной службы "Телеграфа" сообщили, что полный текст закона пока не опубликован, поэтому в ГТС ожидают, что разъяснения относительно нового документа будут в ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно. Обычно они поступают через несколько дней после принятия изменений.

Также новый закон по-разному определяет размеры штрафов в зависимости от того, кто принимает решение. Если наказание налагает таможня, штраф имеет фиксированный размер.

Борьба с подделками

Отдельно закон устанавливает наказание за ввоз товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности. За поддельные вещи (кроме личных вещей) придется заплатить штраф от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов с конфискацией таких товаров.

Глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что такой подход отвечает будущему новому Таможенному кодексу ЕС. Если его примут, такие правила станут обязательными для всех стран-членов Евросоюза.

Льготы для волонтеров

Новый закон также освобождает от ответственности волонтеров и других лиц, которые до 1 апреля 2024 передавали автомобили для нужд ВСУ и других военных формирований. Это касается машин, ввозимых в режимах транзита или временного ввоза, в том числе гуманитарной помощи.

Кроме того, документ расширяет права предпринимателей при обжаловании решений таможни и регулирует сроки рассмотрения жалоб по постановлениям по делам о нарушении таможенных правил.

Ранее Телеграф также сообщал, что в Украине внедрили новые строгие правила для международных отправлений. Теперь их смогут конфисковывать.