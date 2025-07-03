Конкурент McDonald's хоче відкрити в Україні ще 10 закладів: що це за фастфуд і чим він пригощатиме

Заснована у 1966 році як сімейний бізнес, Hesburger пройшла шлях від маленького гриль-кіоска до провідної європейської мережі

Hesburger, найбільша мережа швидкого харчування у Фінляндії, планує відкрити щонайменше десять ресторанів на заході України протягом найближчих п'яти років. Компанія вже довела свою відданість ринку, ставши першою фінською промисловою інвестицією в нашу економіку з початку повномасштабної війни.

Hesburger — провідна фінська мережа фастфуду, заснована у 1966 році Хейккі Салмелою та його дружиною Кірсті у місті Наанталі. Спочатку це був невеликий гриль-кіоск, а перший ресторан під назвою Hesburger відкрився у 1980 році в торговому центрі Hansa в Турку. З того часу мережа стрімко розширилася, ставши найбільшою у Фінляндії мережею з більш ніж 400 ресторанами.

Де працює Hesburger

Сьогодні Hesburger активно працює у Фінляндії, країнах Балтії (Естонія, Латвія, Литва), Німеччині, Польщі, Швеції та ще низці європейських країн. В Україні мережа має 7 ресторанів у Києві та Київській області.

Раніше мережа також була присутня у Росії, Білорусі, Сирії, Казахстані та Туреччині, але ресторани в Росії та Білорусі були закриті у 2022 році через війну в Україні.

Hesburger vs McDonald's

Hesburger часто називають "фінським McDonald's" через популярність і широкий асортимент. У Фінляндії Hesburger навіть перевершує McDonald's за кількістю ресторанів і часткою ринку. Конкуренція між мережами є жорсткою, але переважно зосереджена на маркетингових стратегіях, якості обслуговування і локалізації меню. На відміну від глобального McDonald's, Hesburger позиціонує себе як більш "фінський" бренд з акцентом на місцеві інгредієнти.

Меню Hesburger

Меню Hesburger включає класичні страви фастфуду з унікальними особливостями. Серед них — бургери, які варіюються від традиційних до оригінальних рецептів із фірмовими соусами, зокрема популярний "Хесбургер", що містить дві яловичі котлети, сир чеддер, мариновані огірки та майонези. Картопля фрі готується на ріпаковій олії, що надає їй хрусткої текстури. Крім того, в меню представлені салати, курячі нагетси, крильця, тортильї, різноманітні десерти, такі як морозиво та мафіни, а також широкий вибір напоїв. У деяких ресторанах Hesburger також пропонують повноцінні сніданки.

Популярний бургер з меню Hesburger

Меню Hesburger в Україні пропонує широкий вибір страв, які задовольнять різні смаки та потреби клієнті:

Ранкова пропозиція ("Ранок") — діє щодня з відкриття до 11:00 і включає комплект із Ранок бургера або Ранок тортильї, картопляника та напою на вибір: американо, американо з молоком або чай. Також доступна ранкова кава окремо або в комбо з міні-донатом із бельгійським шоколадом чи полуничною начинкою.

Бургери — класичні та авторські варіанти з яловичими котлетами, які готуються на грилі, що також використовується для бекону та курячого філе. Особливістю є фірмові соуси та свіжі інгредієнти.

Вегетаріанські продукти — включають смажені у фритюрі страви, такі як цибулеві кільця, картопля фрі. Важливо, що вони можуть готуватися у тій же олії, що й інші продукти.

Дитячий обід — спеціальні комплекти для дітей.

Дитячий обід в Hesburger

Тортильї — наприклад, куряча тортилья "Мексикано" та інші варіанти.

Картопля фрі — приготована з натуральної картоплі.

Салати — свіжі та легкі страви для тих, хто віддає перевагу здоровому харчуванню.

Спеціальні пропозиції, соуси, напої та десерти — широкий вибір соусів, безалкогольних напоїв, кави, молочних коктейлів, морозива, мафінів та міні-донатів.

Пропозиції кави з міні-донатами діють щодня з 11:00 до закриття ресторану, що робить Hesburger привабливим місцем не лише для обіду чи вечері, а й для ранкового перекусу або кавової паузи.

Інвестиції та розвиток в Україні

У 2025 році Hesburger відкрив у Борисполі під Києвом виробничо-складський комплекс для виготовлення котлет і зберігання продукції, що стало першою фінською промисловою інвестицією в Україну з початку повномасштабної війни. Потужність заводу дозволяє переробляти близько 6 тонн м’яса на добу та обслуговувати до 50 ресторанів. Загальні інвестиції в Україну перевищують 12 мільйонів євро, з планами розширення мережі на західні регіони країни.

Скандали

Hesburger стикалася з кількома скандалами та викликами, які впливали на репутацію компанії. Один із найвідоміших — це м'ясний скандал 2013 року, коли в Європі виявили, що деякі продукти, що продавалися як яловичина, містили недекларовану конину. Хоча кінське м’ясо саме по собі не є небезпечним і вважається дієтичним, відсутність прозорості у маркуванні викликала великий резонанс. Hesburger, як і інші великі гравці ринку, опинилася втягнутою у цей скандал, що підкреслило проблеми у системі постачання харчових продуктів у ЄС.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Hesburger оголосила про припинення свого бізнесу в Росії та Білорусі. Компанія планувала закрити всі свої ресторани у цих країнах до кінця літа 2022 року, адже у Росії працювало 38 ресторанів, а в Білорусі — 4. Проте процес виходу виявився значно повільнішим, ніж очікувалося, що викликало критику та обговорення в соціальних мережах і ЗМІ.

Генеральний директор Hesburger Карі Салмела пояснював затримку необхідністю врахувати інтереси та безпеку місцевих працівників, а також юридичними складнощами, пов’язаними з виходом із ринків, де компанія була представлена довгий час. Компанія наголошувала, що робить усе можливе, щоб якнайшвидше закрити ресторани, і в травні 2022 року повідомила про повне закриття всіх закладів у Росії.

Цей повільний вихід викликав негативну реакцію в українському суспільстві та серед користувачів соцмереж, які очікували більш оперативної позиції від міжнародних брендів у контексті війни. Водночас Hesburger підтримувала Україну, закривши свої ресторани в Києві та області для відвідувачів, але продовжуючи готувати та безплатно роздавати їжу дитячим будинкам, будинкам для літніх і соціальним працівникам.

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