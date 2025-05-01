Названо дату, коли Біг-Тейсті зникне в McDonald's: ще встигнете запам'ятати смак

Сеть ресторанов хочет становиться лучше

Біг-Тейсті більше не продаватимуть у Макдональдсі. Мережа ресторанів офіційно оголосила про виключення його зі свого асортименту. Придбати бургер можна буде до 5 травня.

Про це "Телеграфу" повідомили у McDonald's. Там уточнили, що після вказаної дати страву приберуть з меню остаточно.

Тому кого засмутила новина, то можуть ще порадіти та насолодитись стравою. А вже пізніше можливо з'явиться щось інше, яке сподобається не гірше Біг Тейсті.

Окрім цього, у коментарях користувачі питали, чому прибирають популярний бургер. У компанії відповіли, що вони постійно змінюють меню, аби ставати краще.

"Телеграф" звернувся до нейромережі, аби дізнатись, чому з меню могли прибрати Біг Тейсті. Зазначається, що таке періодично стається.

Штучний інтелект пише, що кухні McDonald's мають обмежену пропускну здатність, що не дозволяє тримати Біг Тейсті в постійному меню. Якби цей бургер пропонувався цілорічно, це унеможливило б приготування інших популярних акційних пропозицій.

Також нейромережа зазначає, що Біг Тейсті часто повертається як частина сезонних або тимчасових акцій. До прикладу приводять Велику Британію, де він зазвичай з'являється влітку чи взимку, коли не проводяться інші масштабні рекламні кампанії.

Третя причина полягає в ротації продуктів. McDonald's періодично замінює Біг Тейсті на інші спеціальні пропозиції — Біг Чікен Чіз або Біг Біф Чіз, які також з'являються в меню лише на обмежений час.

Нагадаємо, що у березні МакДональдз повернув у заклади сніданки. Але на заваді стоять повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Також сніданки не будуть доступні в ресторанах, що розташовані на фудкортах, через особливості їхнього графіку роботи, що ускладнює своєчасну підготовку до запуску сніданків.

Раніше "Телеграф" писав, що Макдональдс в Україні запустив нову акцію, де можна придбати ексклюзивні фігурки з гри Майнкрафт (Minecraft). Два дні українці штурмували ресторани по всій країні, а згодом акцію закрили.