Конкурент McDonald’s хочет открыть в Украине еще 10 заведений: что это за фастфуд и чем он будет угощать

Основанная в 1966 году как семейный бизнес, Hesburger прошла путь от маленького гриль-киоска до ведущей европейской сети.

Hesburger, крупнейшая сеть быстрого питания в Финляндии, планирует открыть по меньшей мере десять ресторанов на западе Украины в ближайшие пять лет. Компания уже доказала свою преданность рынку, став первой финской промышленной инвестицией в нашу экономику с начала полномасштабной войны.

Hesburger — ведущая финская сеть фастфуда, основанная в 1966 году Хейкки Салмелой и его женой Кирсти в городе Наантали. Сначала это был небольшой гриль-киоск, а первый ресторан под названием Hesburger открылся в 1980 году в торговом центре Hansa в Турку. С тех пор сеть стремительно расширилась, став крупнейшей в Финляндии сетью с более чем 400 ресторанами.

Где работает Hesburger

Сегодня Hesburger активно работает в Финляндии, странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Германии, Польше, Швеции и ряде европейских стран. В Украине у сети есть 7 ресторанов в Киеве и Киевской области.

Ранее сеть также присутствовала в России, Белоруссии, Сирии, Казахстане и Турции, но рестораны в России и Белоруссии были закрыты в 2022 году из-за войны в Украине.

Hesburger vs McDonald’s

Hesburger часто называют "финским McDonald’s" из-за популярности и широкого ассортимента. В Финляндии Hesburger даже превосходит McDonald’s по количеству ресторанов и доли рынка. Конкуренция между сетями жесткая, но преимущественно сосредоточена на маркетинговых стратегиях, качестве обслуживания и локализации меню. В отличие от глобального McDonald’s, Hesburger позиционирует себя как более "финский" бренд с упором на местные ингредиенты.

Меню Hesburger

Меню Hesburger включает классические блюда фастфуда с уникальными особенностями. Среди них — бургеры, которые варьируются от традиционных до оригинальных рецептов с фирменными соусами, в частности популярный "Хесбургер", содержащий две говяжьи котлеты, сыр чеддер, маринованные огурцы и майонезы. Картофель фри готовится на рапсовом масле, что придает ему хрустящую текстуру. Кроме того, в меню представлены салаты, куриные наггетсы, крылышки, тортильи, разнообразные десерты, такие как мороженое и маффины, а также широкий выбор напитков. В некоторых ресторанах Hesburger также предлагают полноценные завтраки.

Популярный бургер из меню Hesburger

Меню Hesburger в Украине предлагает широкий выбор блюд, которые удовлетворят разные вкусы и потребности клиентов:

Утреннее предложение ("Утро") — действует ежедневно с открытия до 11:00 и включает в себя комплект из Утро бургера или Утро тортильи, картофельника и напитка на выбор: американо, американо с молоком или чай. Также доступен утренний кофе отдельно или в комбо с мини-донатом с бельгийским шоколадом или клубничной начинкой.

Бургеры – классические и авторские варианты с говяжьими котлетами, которые готовятся на гриле, также используется бекон и куриное филе. Особенностью являются фирменные соусы и свежие ингредиенты.

Вегетарианские продукты включают жаренные во фритюре блюда, такие как луковые кольца, картофель фри. Важно, что они могут готовиться в том же масле, что и другие продукты.

Детский обед – специальные комплекты для детей.

Детский обед в Hesburger

Тортильи – например, куриная тортилья "Мексикано" и другие варианты.

Картофель фри – приготовленный из натурального картофеля.

Салаты – свежие и легкие блюда для тех, кто предпочитает здоровое питание.

Специальные предложения, соусы, напитки и десерты – широкий выбор соусов, безалкогольных напитков, кофе, молочных коктейлей, мороженого, мафинов и мини-донатов.

Предложения кофе с мини-донатами действуют ежедневно с 11:00 до закрытия ресторана, что делает Hesburger привлекательным местом не только для обеда или ужина, но и для утреннего перекуса или кофейной паузы.

Инвестиции и развитие в Украине

В 2025 году Hesburger открыл в Борисполе под Киевом производственно-складской комплекс по изготовлению котлет и хранению продукции, что стало первой финской промышленной инвестицией в Украину с начала полномасштабной войны. Мощность завода позволяет перерабатывать около 6 тонн мяса в сутки и обслуживать до 50 ресторанов. Общие инвестиции в Украину превышают 12 миллионов евро с планами расширения сети на западные регионы страны.

Скандалы

Hesburger сталкивалась с несколькими скандалами и вызовами, влияющими на репутацию компании. Один из самых известных — мясной скандал 2013 года, когда в Европе обнаружили, что некоторые продукты, продававшиеся как говядина, содержали не декларированную конину. Хотя лошадиное мясо само по себе не опасно и считается диетическим, отсутствие прозрачности в маркировке вызвало большой резонанс. Hesburger, как и другие крупные игроки рынка, оказалась вовлеченной в этот скандал, что подчеркнуло проблемы в системе поставок пищевых продуктов в ЕС.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Hesburger объявила о прекращении своего бизнеса в России и Белоруссии. Компания планировала закрыть все свои рестораны в этих странах до конца лета 2022 года, ведь в России работало 38 ресторанов, а в Беларуси — 4. Однако процесс выхода оказался гораздо медленнее, чем ожидалось, что вызвало критику и обсуждение в социальных сетях и СМИ.

Генеральный директор Hesburger Кари Салмела объяснял задержку необходимостью учесть интересы и безопасность местных работников, а также юридические сложности, связанные с выходом из рынков, где компания была представлена долгое время. Компания отмечала, что делает все возможное, чтобы как можно быстрее закрыть рестораны, и в мае 2022 года сообщила о полном закрытии всех заведений в России.

Этот медленный выход вызвал негативную реакцию в украинском обществе и среди пользователей соцсетей, которые ожидали более оперативной позиции от международных брендов в контексте войны. В то же время Hesburger поддерживала Украину, закрыв свои рестораны в Киеве и области для посетителей, но продолжая готовить и бесплатно раздавать еду детским домам, домам престарелых и социальным работникам.

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