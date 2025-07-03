Удар на суходолі чи десант з моря? Військовий аналітик оцінив шанси росіян захопити Одесу

Українців лякають, що росіяни проб’ють "коридор" до Придністров’я

Загроза захоплення росіянами Одеси, вихід окупантів на кордон з Молдовою та Румунією, відрізання України від Чорного моря існує тільки в умах "джерел" британської Financial Times і наших ЗМІ, які підхоплюють відверту маячню і грають на страхах українців.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий аналітик, політичний експерт Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, наскільки здійсненими є плани ворога із захоплення Одеси.

— Якщо Одеса не була захоплена в 22-му році, ми зупинили просування окупантів, то які підстави наразі говорити про подібний сценарій? Проведення морської (саме десантної) операції на українському Чорноморському узбережжі зведена до нуля, — каже військовий аналітик.

За його словами, після успішних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України зі знищення великих десантних кораблів російського флоту, таку операцію ворог не розглядає апріорі.

— Плюс посилено захист берегової лінії. Все — з використанням протикорабельних ракет "Гарпун", "Нептун" тощо. Тобто можливості проведення десантної операції, на що натякають Financial Times, нема, — каже політичний експерт.

На його думку, можливість сухопутної операції російських окупантів так само практично зведена до нуля.

— Оті всі страшилки, що Росія вийде на Одесу, зробить сухопутний "коридор", який з'єднає окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонських областей з Придністров'ям залишимо виключно Financial Times, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов пояснив "Телеграфу", яке українське місто Путін хоче захопити до мирних переговорів.