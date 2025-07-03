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Удар на суходолі чи десант з моря? Військовий аналітик оцінив шанси росіян захопити Одесу

Автор
Ігор Тимофєєв
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2022 року Одеса залишилася неприступною для ворога
2022 року Одеса залишилася неприступною для ворога. Фото "Думська". Колаж "Телеграфу"

Українців лякають, що росіяни проб’ють "коридор" до Придністров’я

Загроза захоплення росіянами Одеси, вихід окупантів на кордон з Молдовою та Румунією, відрізання України від Чорного моря існує тільки в умах "джерел" британської Financial Times і наших ЗМІ, які підхоплюють відверту маячню і грають на страхах українців.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий аналітик, політичний експерт Дмитро Снєгирьов. Він пояснив, наскільки здійсненими є плани ворога із захоплення Одеси.

— Якщо Одеса не була захоплена в 22-му році, ми зупинили просування окупантів, то які підстави наразі говорити про подібний сценарій? Проведення морської (саме десантної) операції на українському Чорноморському узбережжі зведена до нуля, — каже військовий аналітик.

За його словами, після успішних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони України зі знищення великих десантних кораблів російського флоту, таку операцію ворог не розглядає апріорі.

— Плюс посилено захист берегової лінії. Все — з використанням протикорабельних ракет "Гарпун", "Нептун" тощо. Тобто можливості проведення десантної операції, на що натякають Financial Times, нема, — каже політичний експерт.

На його думку, можливість сухопутної операції російських окупантів так само практично зведена до нуля.

— Оті всі страшилки, що Росія вийде на Одесу, зробить сухопутний "коридор", який з'єднає окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонських областей з Придністров'ям залишимо виключно Financial Times, — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, російський опозиціонер Ілля Пономарьов пояснив "Телеграфу", яке українське місто Путін хоче захопити до мирних переговорів.

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#Одеса #Дмитро Снєгирьов #Наступ #Окупація