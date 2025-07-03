Росіяни "кошмарили" Одесу з ночі до ранку: пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі (фото, відео)

Дорослих та дітей евакуювували

Одесу атакували безпілотники "шахед" в ніч на 3 липня. Пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи, є також постраждалі.

Про це повідомляє ДСНС. Мер міста Генадій Труханов також писав про атаку.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих.

На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

Що відомо про вибухи

Повітряну тривогу в Одесі та Одеській області оголосили вночі 3 липня о 02:23. Перед тим із повідомлень моніторів стало відомо, що в Чорному морі накопичилося кілька ударних БпЛА ворога.

Згодом Повітряні сили повідомили, що до Одеси наближаються безпілотники. Водночас Одеська ОВА та міський голова Одеси Геннадій Труханов написали про атаку дронів на місто.

В ОВА підтвердили, що в місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Станом на ранок відомо, що до лікарні було госпіталізовано трьох постраждалих. Генадій Труханов додав, що попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно.

"Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі — це дасть змогу визначити подальші дії", — повідомив він.

Раніше "Телеграф" писав, що на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи. Під атаку потрапило село Гуляйполе Кам'янського району.