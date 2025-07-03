Украинцев пугают, что россияне пробьют "коридор" в Приднестровье

Угроза захвата россиянами Одессы, выход оккупантов на границу с Молдовой и Румынией, отрезание Украины от Черного моря существует только в умах "источников" британской Financial Times и наших СМИ, которые подхватывают откровенный бред и играют на страхах украинцев.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал военный аналитик, политический эксперт Дмитрий Снегирев. Он объяснил, насколько осуществимы планы врага по захвату Одессы.

— Если Одесса не была захвачена в 22-м году, мы остановили продвижение окупантов, то какие основания сейчас говорить о подобном сценарии? Проведение морской (именно десантной) операции на украинском Черноморском побережье сведено к нулю, — говорит военный аналитик.

По его словам, после успешных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины по уничтожению крупных десантных кораблей российского флота такую операцию враг не рассматривает априори.

— Плюс усилена защита береговой линии. Все — с использованием противокорабельных ракет "Гарпун", "Нептун" и т.д. То есть, возможности проведения десантной операции, на что намекают Financial Times, нет, — говорит политический эксперт.

По его мнению, возможность сухопутной операции российских окупантов так же практически сведена до нуля.

— Все страшилки, что Россия выйдет на Одессу, сделает сухопутный "коридор", который соединит оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областей с Приднестровьем оставим исключительно Financial Times, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, российский оппозиционер Илья Пономарев объяснил "Телеграфу", какой украинский город Путин хочет захватить до мирных переговоров.