Путіна можуть ліквідувати троє людей з його оточення. Штучний інтелект назвав кандидатів

ШІ виділив кількох осіб, які можуть наважитися на усунення Путіна

Чи можливе усунення Володимира Путіна з боку його ж оточення? Це питання звучить дедалі частіше – особливо в умовах затяжної війни та економічного тиску.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту "Grok", аби змоделювати перелік осіб, які теоретично мали б не лише мотив, але й можливість спробувати усунути російського президента. У фокус потрапили три ключові особи.

Сергій Шойгу

Колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки РФ. Шойгу довгі роки був одним із найближчих соратників Путіна. Його посада, військовий вплив і контроль над армією дозволяють йому бути фігурою, здатною діяти в разі внутрішньої кризи. Особливо, якщо в зоні ризику опиниться його власна влада чи стабільність Росії.

Досьє: Сергій Кужугетович Шойгу – генерал армії, герой Росії, колишній очільник МНС, а з 2012 до 2024 – міністр оборони РФ. Народився в Туві, має будівельну освіту, однак відомий як архітектор гігантської пропагандистської машини, побудованої навколо російської армії.

Сергій Шойгу

З 2024 він перебуває у міжнародному розшуку за воєнні злочини в Україні. Шойгу підозрюється у масштабному розкраданні військового бюджету. Сім’я володіє елітною нерухомістю, а дочки – розкішними бізнесами.

Микола Патрушев

Колишній секретар Ради безпеки РФ і один із головних ідеологів силової вертикалі Росії. Патрушев – ветеран ФСБ, який має серйозні важелі впливу на спецслужби, частину військових та адміністративну машину Кремля. Штучний інтелект вважає, що Патрушев може діяти в разі, якщо вважатиме, що дії Путіна шкодять довгостроковим інтересам Росії.

Досьє: Народився у Ленінграді, з 1975 року – в системі КДБ. Очолював ФСБ у 1999-2008 роках, був секретарем Радбезу РФ до 2024 року. Відомий своєю імперською політикою, підтримкою війни в Україні та теоріями змови щодо Заходу.

Микола Патрушев

Патрушев згадується в розслідуваннях про отруєння Литвиненка та контрабанду наркотиків через російські дипломатичні канали. Його син Дмитро – чинний міністр сільського господарства РФ та член правління "Газпрому".

Олександр Бортнков

Директор ФСБ з 2008 року. Його довготривала присутність на посаді забезпечила повний контроль над головною спецслужбою країни. Як стверджує штучний інтелект, саме всередині ФСБ може визріти змова, а Бортніков може стати її частиною.

Олександр Бортников

Досьє: Народився в Пермі, закінчив інженерний інститут, а з 1975 року працював в органах держбезпеки. Очолював ФСБ Санкт-Петербурга, а згодом став директором усієї структури. Має військове звання генерала армії, численні державні та іноземні нагороди.

У 2020 році потрапив під санкції ЄС за отруєння Навального, а з 2022 року перебуває під обмеженнями США, Канади, України та інших країн за підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Штучний інтелект підкреслив, що ймовірність усунення Путіна його оточенням залишається вкрай низькою – з огляду на жорсткий контроль, недовіру в колі силовиків і страх перед наслідками. Водночас у разі серйозної внутрішньої кризи саме згадані особи можуть стати фігурами, здатними вплинути на зміну влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що батько американського мільярдера Ілона Маска, Еррол Маск, під час свого візиту до Москви висловив симпатію до президента РФ Володимира Путіна. У своїй заяві він охарактеризував його як "сильного лідера", якого, за його словами, поважає.