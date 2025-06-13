ЗСУ зайдуть на два тижні? Загородній пояснив, як Україні ліквідувати загрозу удару з Придністров’я

Офіційний Кишинів може подати ноту протесту і заспокоїтися

Кишинів і Бухарест є союзниками Києва у протистоянні російській агресії, оскільки інтереси Кремля не обмежуються тільки територією України. Ми маємо підтримувати тісні стосунки з Румунією та Молдовою, адже на території останньої розташувалися війська РФ.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, як ЗСУ можуть усунути російську загрозу Україні з боку Придністров'я.

— Не виключаю військової операції на території Придністров'я у форматі: "зайшли на два тижні", а потім віддали нашим партнерам (офіційній владі Молдови) "ключі від квартири", де сиділо сепаратистське утворення у вигляді Придністров'я, — каже політичний експерт.

За його словами, Україна, Молдова і Румунія мають узгодити позиції.

— Якщо ця операція і буде, максимум, що повинна зробити Молдова — написати ноту протесту, а потім заспокоїтись. Тому що Україна може ліквідувати цей анклав і віддати Молдові промисловість, яка знаходиться на лівому березі [Дністра]: гідроелектростанцію в Дубоссарах, Кучурганську ГРЕС, з якої Молдова змушена купувати електроенергію, і багато іншого, — каже політолог.

На його думку, Бухарест теж зацікавлений у вирішенні питання Придністров’я, оскільки має дуже щільні зв'язки з Кишиневом, а румунська мова визнана у Молдові офіційною.

— Тому це правильний підхід президента Зеленського в організації такої конференції (на полях саміту "Україна — Південно-Східна Європа" Володимир Зеленський, президентка Молдови Мая Санду та президент Румунії Нікушор Дан провели окрему зустріч. — Ред.) і демонстрації нашої взаємодії з цими країнами, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що лютому 2023-го більш як половина українців вважали, що Київ має допомогти Кишиневу демілітаризувати і повернути Придністров'я до складу Молдови військовим шляхом у разі офіційного запиту молдовської влади.