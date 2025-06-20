Ізраїль ліквідував уже двох попередників: Іран призначив нового очільника розвідки КВІР

Тегеран призначив нового керівника розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Генерал Маджид Хадамі замінив на цій посаді Мохаммеда Каземі, якого ліквідував Ізраїль під час авіаудару 15 червня.

Про це повідомляє The Times of Israel. Разом із Каземі тоді загинули ще два високопосадовці КВІР — Хассан Могхех і Мохсен Баггері.

Хто такий Маджид Хадамі

Новопризначений керівник розвідки КВІР має великий досвід роботи в іранських спецслужбах. До свого призначення він керував Організацією захисту інформації Міністерства оборони Ірану протягом чотирьох років — з 2018 по 2022 рік.

Хадамі має докторський ступінь у сфері національної безпеки та стратегічних оборонних наук. У різних джерелах його називають то Маджидом Хадамі, то Маджидом Хоссейні — точне ім'я залишається предметом дискусій.

До 2014 року він обіймав посаду заступника керівника Служби розвідки КВІР. У 2022 році його призначили керівником Організації захисту розвідки КВІР, яка займається боротьбою зі шпигунством та запобіганням витоку секретної інформації.

Зміни в керівництві після ізраїльських ударів

Призначення Хадамі стало частиною масштабної реорганізації керівництва КВІР. Його попередник Мохаммед Каземі загинув 15 червня разом із двома іншими високопосадовцями — Хассаном Могхегхом і Мохсеном Баггері під час ізраїльської операції.

Раніше, 13 червня, Ізраїль ліквідував командувача КВІР Хоссейна Саламі. На його місце призначили генерала Мохаммада Пакпура, який і підписав наказ про призначення Хадамі.

Пакпур заявив, що за роки керівництва загиблих командирів Каземі та Могхегха спостерігалося значне зростання всіх аспектів розвідувальної діяльності КВІР. Після свого призначення верховним лідером Алі Хаменеї він пригрозив відкрити "врата пекла" у відповідь на ізраїльські атаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль може реалізувати зухвалий план атаки на ядерний іранський завод у Фордо. Тель-Авів дасть добро на проведення рейду спецпризначенців, які повинні будуть атакувати та захопити завод.