Генеральная уборка. К списку мертвых полководцев РФ добавился еще один "кутузов", сколько их всего

Силы обороны плотно взялась за российских генералов

Вооруженные силы Украины 2 июля записали на свой счет жирную цель — генерала российской армии Михаила Гудкова. Он занимал должность заместителя командующего военно-морскими силами России.

Это невероятно сильная потеря для России. Впрочем, далеко не первая. С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Силы обороны плотно взялась за главных его реализаторов. "Телеграф" напоминает о том, сколько уже "лампасных" грузов-200 получили россияне.

Важно: в данном материале мы расскажем только о тех генералах, чья ликвидация является на 100% подтвержденной. Количество реальных потерь может быть кратно больше.

О Михаиле Гудкове

Для начала кратко расскажем о "виновнике" данного материала — генерале Михаиле Гудкове.

Полное звание — гвардии генерал-майор. Он занимал должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, а также возглавлял печально известную 155-ю бригаду морской пехоты. Эта бригада, к слову, прославилась своими нелюдями и палачами. Подробнее о её зверствах можно прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Информация о ликвидации Гудкова от неофициальных российских источников появилась еще 2 июля, а уже 3 числа это подтвердили и российские власти. По предварительным данным, это произошло в Курской области России. Там генерал находился на передовом командном пункте, куда прилетело несколько ракет. Вместе с ним могло погибнуть еще более 10 офицеров, большинство из которых – старшее командное звено.

2022

Украина с самого начала полномасштабного вторжения буквально выносит российских генералов. Прямо в 2022 году по ним очень кучно приложились и в итоге к концу года Россия подошла со следующим результатом:

Андрей Суховецкий

Генерал-майор является самым первым российским генералом, чью гибель официально подтвердили в России. На сайте Новороссийска указано, что он погиб 28 февраля — спустя всего 4 дня полномасштабной войны. Он занимал должность командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России.

По данным Антона Геращенко, уничтожение Суховецкого произошло в Черниговской области, а российские СМИ писали, что к этому приложил руку снайпер.

Андрей Суховецкий

Андрей Колесников

Андрей Колесников

15 марта 2022 года бойцы "Азова" сообщили о ликвидации генерал-майора армии РФ в Мариуполе. Он являлся командиром 150-й мотострелковой дивизии. Его смерть подтверждает фото, опубликованное бойцами и косвенно подтверждают российские провоенные телеграм-каналы.

Владимир Фролов

Владимир Фролов

Владимир Фролов

Весной 2022 года был ликвидирован заместитель командующего 8-й армией России, генерал-майор Владимир Фролов. Информацию подтвердили российские официальные власти. Согласно версии, опубликованной впоследствии российскими СМИ со ссылкой на спикера "парламента" боевиков "ДНР" Артема Жогу, был убит украинским снайпером в Мариуполе.

Канамат Боташев

Канамат Боташев

Генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке.

Он находился за штурвалом Су-25, который ВСУ сбили в Луганской области 22 мая 2022 года. Информация подтверждена российской стороной.

Роман Кутузов

Роман Кутузов

Генерал-майор (генерал-лейтенант посмертно), начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией. Был ликвидирован в июне 2022 года в Луганской области. По данным ВСУ, командовал соединениями боевиков "ДНР". Смерть подтверждена российской стороной.

Итого: только за 2022 год, и только согласно официальным (или полуофициальным) подтверждениям российской стороны, армия России потеряла в Украине не менее 5 своих генералов. В августе 2022 года Минобороны Великобритании сообщало о гибели не менее 10 российских генералов. В реальности же погибших могло быть еще больше. Многие заявления о ликвидациях были не подтверждены или не опровергнуты российской стороной.

Интересный факт: по разным оценкам, которые приводят открытые источники, российскими силами вторжения в первые месяцы войны командовали от 20 до 50 генералов, что означает потери от 10% до 25% высших офицеров (при гибели даже 5 генералов).

2023

Сергей Горячев

Сергей Горячев

В июне 2023 года стало известно о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. По данным российских пропагандистов, он был уничтожен в Запорожской области ракетным ударом. Смерть также подтверждена официально российской стороной.

Олег Цоков

Олег Цоков

В июле 2023 года стало известно о ликвидации заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова. Смерть высокопоставленного российского офицера в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия" подтвердил экскомандующий 58-й армией, ныне депутат Госдумы Олег Гурулев. Вероятно, был уничтожен ударом ракеты Storm Shadow.

Владимир Завадский

Владимир Завадский

Генерал-майор был заместителем заместителем командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота. Завадский подорвался на мине в тылу. Его смерть подтвердили официально.

Игорь Тихонов

Игорь Тихонов

Игорь Трифонов возглавлял УМВД в Екатеринбурге с 2011 по 2017 год, после чего до 2019 года руководил ГУ МВД в Карачаево-Черкесии. Но в 2022 году его осудили за взятку и хранение оружие, лишили звания и отправили на фронт (или, как утверждает его адвокат, он сам "долго добивался заключения контракта"). Ликвидация подтверждена российской стороной.

Итог: за 2024 год список "официальных" генеральских грузов-200 пополнился еще 4 менами. А общее количество достигло 9. При этом еще в начале 2023 года японская разведка, опираясь на разведывательные данные, собранные в сотрудничестве с США и Европой, насчитала аж 20 мертвых генералов.

2024

Андрей Головацкий

Андрей Головацкий

Бывший первый заместитель начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России Андрей Головацкий был ликвидирован в 2024 году. В 2019 он был осужден за получение взяток от подчиненных. На момент ликвидации был в отставке. Гибель подтвердили через реестр наследственных дел РФ.

Ильдар Саидов

Ильдар Саидов

Генерал-майор в отставке. Бывший первый зам. начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД ликвидирован на войне в Украине. Смерть подтвердила супруга. Ранее его приговорили к семи годам в колонии строгого режима за коррупцию.

Павел Клименко

Павел Клименко

Генерал-майор вооруженных сил России. Командовал 5-й донецкой мотострелковой бригадой. По данным СМИ, организовал пыточный концлагерь в Донецке, а его бойцы убили американца Рассела Бентли и мобилизованного учителя Владимира Фролова. Смерть генерала в разговоре с Би-би-си подтвердил его близкий родственник.

Игорь Кириллов

Игорь Кириллов

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. Ликвидирован в Москве при взрыве самоката со взрывчаткой. Смерть официально подтвердили в России.

Константин Смешко

Константин Смешко

Генерал-майор был ликвидирован на территории России предположительно авиаударом или ударом HIMARS (смерть подтверждена российской стороной, без указания причины смерти). Смешко занимал ряд высоких должностей в российских войсках. Он возглавлял инженерные войска в Дальневосточном, Восточном и Южном военных округах, а с 2017 года был заместителем командующего инженерных войск РФ.

Его похоронили в Москве непублично и без официальных заявлений о причине смерти.

2025

Ярослав Москалик

Ярослав Москалик

Генерал-лейтенант. Работал заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ. Ликвидирован в Москве в результате подрыва автомобиля. Смерть подтверждена официально.

Также в 2025 году ликвидирован Михаил Гудков, о котором мы писали выше.

Итог: таким образом выходит, что за время полномасштабной войны Россия потеряла по меньшей мере 16 генералов. В эту цифру входят только те, кого россияне признали официально (или полуофициально). По неподтвержденным данным, только в начале 2020 года это число уже достигало 20. Вероятно, реальная цифра ликвидированных генералов составляет уже несколько десятков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Луганске взорвали псевдомэра.