Допрацювати напилком чи викинути на смітник? Антикорупційник Юрій Гудименко розкритикував законопроєкти Defence City

Відомі експерти та активісти жорстко розкритикували один із законопроєктів пакета "Defence City". Голова Громадської антикорупційної ради Міноборони Гудименко назвав законопроєкт №13423 "повним пеклом", заявивши, що документ потрібно "викинути на смітник разом з авторами". За його словами, в нинішньому вигляді документ фактично впроваджує амністію для порушень під час виконання оборонних контрактів, якщо це було "на користь підвищення обороноздатності".

"У мене виникло враження, що це "проєкт-громовідвід" зроблений не для того, щоб бути прийнятим, а щоб бути знятим урочисто, як поступка. А всі інші проблемні частини на цьому фоні залишились би на місці", — написав Гудименко.

Різкою критикою законопроєкту відзначилися також блогер-мільйонник Ігор Лаченков і заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції Олена Щербан, яка зазначила, що документ легалізує корупцію в оборонній сфері та фактично дозволяє нечесним виробникам "купити" собі імунітет і зловживати ним без жодного ризику.

Гудименко висловив зауваження і до інших законопроєктів пакета (№13420, №13421 і №13422), нехай і не в такій гострій формі. Вони, на його думку, "умовно робочі", але містять відверто корупціогенні моменти: "Так, для того, щоб їх допиляти до стану безумовно робочих, треба попрацювати не тільки напилком, але і рубанком". Він також підкреслив відсутність узгодження з Дія.City: "Мої джерела підтверджують: ці законопроєкти не узгоджені з режимом Дія.City, і замість синергії ми отримаємо юридичний хаос".

Про що йдеться

У Верховну Раду було подано пакет законопроєктів щодо запровадження правового режиму "Defence City" – спеціальної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Ініціатори обіцяють комплекс податкових, митних і регуляторних пільг: звільнення від податку на прибуток та землю за умови реінвестиції, скасування податку на нерухомість і екологічного збору, прискорені процедури експорту, підтримку релокації тощо. За задумом авторів, Міноборони отримає право формувати перелік резидентів, а звітність щодо учасників матиме обмежений доступ, недоступний для громадськості чи антикорупційних органів – начебто з метою захистити підприємства від російських ракетних атак та диверсій.

Гудименко зазначив, що саму ідею "Defence City" антикорупційна рада підтримує, але лише якщо ініціатива буде прозорою, адаптованою до сучасних реформ і синхронізованою з моделлю Дія.City: "Ми маємо взяти уроки з Дія.City, з її викликів, комунікаційних помилок і механізмів входу, й адаптувати їх для оборонної сфери… Але точно не варто бігти в Раду з сирим документом тільки тому, що "потрібно щось прийняти".

Наразі ГАР МО опрацьовує офіційні висновки щодо кожного з проєктів. Їхнє завдання — виявити на ранніх етапах усі ризики та запобігти ухваленню документів, які можуть підірвати обороноздатність або сприяти корупції.