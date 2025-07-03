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Допрацювати напилком чи викинути на смітник? Антикорупційник Юрій Гудименко розкритикував законопроєкти Defence City

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Юрій Гудименко Новина оновлена 03 липня 2025, 17:31
Юрій Гудименко. Фото facebook.com/hudymenko

Відомі експерти та активісти жорстко розкритикували один із законопроєктів пакета "Defence City". Голова Громадської антикорупційної ради Міноборони Гудименко назвав законопроєкт №13423 "повним пеклом", заявивши, що документ потрібно "викинути на смітник разом з авторами". За його словами, в нинішньому вигляді документ фактично впроваджує амністію для порушень під час виконання оборонних контрактів, якщо це було "на користь підвищення обороноздатності".

"У мене виникло враження, що це "проєкт-громовідвід" зроблений не для того, щоб бути прийнятим, а щоб бути знятим урочисто, як поступка. А всі інші проблемні частини на цьому фоні залишились би на місці", — написав Гудименко.

Різкою критикою законопроєкту відзначилися також блогер-мільйонник Ігор Лаченков і заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції Олена Щербан, яка зазначила, що документ легалізує корупцію в оборонній сфері та фактично дозволяє нечесним виробникам "купити" собі імунітет і зловживати ним без жодного ризику.

Гудименко висловив зауваження і до інших законопроєктів пакета (№13420, №13421 і №13422), нехай і не в такій гострій формі. Вони, на його думку, "умовно робочі", але містять відверто корупціогенні моменти: "Так, для того, щоб їх допиляти до стану безумовно робочих, треба попрацювати не тільки напилком, але і рубанком". Він також підкреслив відсутність узгодження з Дія.City: "Мої джерела підтверджують: ці законопроєкти не узгоджені з режимом Дія.City, і замість синергії ми отримаємо юридичний хаос".

Про що йдеться

У Верховну Раду було подано пакет законопроєктів щодо запровадження правового режиму "Defence City" – спеціальної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Ініціатори обіцяють комплекс податкових, митних і регуляторних пільг: звільнення від податку на прибуток та землю за умови реінвестиції, скасування податку на нерухомість і екологічного збору, прискорені процедури експорту, підтримку релокації тощо. За задумом авторів, Міноборони отримає право формувати перелік резидентів, а звітність щодо учасників матиме обмежений доступ, недоступний для громадськості чи антикорупційних органів – начебто з метою захистити підприємства від російських ракетних атак та диверсій.

Гудименко зазначив, що саму ідею "Defence City" антикорупційна рада підтримує, але лише якщо ініціатива буде прозорою, адаптованою до сучасних реформ і синхронізованою з моделлю Дія.City: "Ми маємо взяти уроки з Дія.City, з її викликів, комунікаційних помилок і механізмів входу, й адаптувати їх для оборонної сфери… Але точно не варто бігти в Раду з сирим документом тільки тому, що "потрібно щось прийняти".

Наразі ГАР МО опрацьовує офіційні висновки щодо кожного з проєктів. Їхнє завдання — виявити на ранніх етапах усі ризики та запобігти ухваленню документів, які можуть підірвати обороноздатність або сприяти корупції.

Теги:
#ОПК #Законопроєкт #Юрій Гудименко #Дія.City