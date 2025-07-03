Доработать напильником или выбросить на помойку? Антикоррупционщик Юрий Гудыменко раскритиковал законопроекты Defence City

Известные эксперты и активисты подвергли жесткой критике один из законопроектов пакета "Defence City". Глава Общественного антикоррупционного совета Минобороны Гудыменко назвал законопроект №13423 "полным адом", заявив, что документ нужно "выбросить на помойку вместе с авторами". По его словам, в нынешнем виде документ фактически внедряет амнистию для нарушений при выполнении оборонных контрактов, если это было "на пользу повышения обороноспособности".

"У меня возникло впечатление, что этот "проект-громоотвод" сделан не для того, чтобы быть принятым, а чтобы быть снятым торжественно, как уступка. А все остальные проблемные части на этом фоне остались бы на месте", — написал Гудыменко.

Резкой критикой законопроекта отметились также блогер-миллионник Игорь Лаченков и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан, которая отметила, что документ легализует коррупцию в оборонной сфере и фактически позволяет нечестным производителям "купить" себе иммунитет и злоупотреблять им без всякого риска.

Гудыменко высказал замечания и другим законопроектам пакета (№13420, №13421 и №13422), пусть и не в такой острой форме. Они, по его мнению, "условно рабочие", но содержат откровенно коррупциогенные моменты: "Да, для того чтобы их допилить до состояния безусловно рабочих, надо поработать не только напильником, но и рубанком". Он также подчеркнул отсутствие согласования с Дія.City: "Мои источники подтверждают: эти законопроекты не согласованы с режимом Дія.City, и вместо синергии мы получим юридический хаос".

О чем идет речь

В Верховную Раду был представлен пакет законопроектов о введении правового режима "Defence City" – специальной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Инициаторы обещают комплекс налоговых, таможенных и регуляторных льгот: освобождение от налога на прибыль и землю при реинвестициях, отмене налога на недвижимость и экологического сбора, ускоренные процедуры экспорта, поддержку релокации и т.д. По замыслу авторов, Минобороны получит право формировать список резидентов, а отчетность относительно участников будет с ограниченным доступом, недоступным для общественности или антикоррупционных органов – якобы с целью защитить предприятия от российских ракетных атак и диверсий.

Гудыменко отметил, что саму идею "Defence City" антикоррупционный совет поддерживает, но только если инициатива будет прозрачной, адаптированной к современным реформам и синхронизированной с моделью Дія.City: "Мы должны извлечь уроки из Дія.City, из ее вызовов, коммуникационных ошибок и механизмов входа, и адаптировать их для оборонной сферы… Но точно не стоит бежать в Раду с сырым документом только потому, что "нужно что-нибудь принять".

В настоящее время ОАС МО прорабатывает официальные выводы по каждому из проектов. Их задача — выявить на ранних этапах все риски и предотвратить принятие документов, которые могут подорвать обороноспособность или способстовать коррупции.