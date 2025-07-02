Замовляли спеку? Коли у Києві температура сягне +30 градусів

Цими днями погода у Києві буде спекотною

Наразі на небі над Києвом плавають хмари, але дощів синоптики не прогнозують. Навпаки у місті очікується довгоочікуване літнє тепло до +30 градусів. Хоча місцями ймовірні сильні вітри.

Найспекотніший день у столиці прогнозується саме у п'ятницю. Як повідомили у Meteofor та Sinoptik, у цей день температура виросте аж до +30 градусів.

За даними Meteofor, протягом 2-4 липня у столиці триматиметься мінлива хмарність, але місцями її зовсім не буде.

Повітря вдень у середу-п'ятницю має прогрітись до +25…30 градусів, а вночі ж воно охолоне до +15…20 градусів. Найсильніші вітри передбачаються лише у середу, а саме сильні 10-11 м/с вранці-вечері та у п'ятницю, — свіжі 8 м/с тільки ввечері.

Коли буде до +30 градусів вдень

Водночас у ресурсі Sinoptik прогноз погоди майже не відрізняється від попереднього. Упродовж середи-п'ятниці мінлива хмарність буде лише у першу добу, а надалі — ясне небо.

Температура на термометрах у денний час перебуватиме в коридорі +24…30 градусів, тоді як в нічний — +15…21 градусів. Сила вітру своєю чергою в ці дні не сягне вище легких 3,6 м/с.

Коли буде до +30 градусів вдень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні найближчими днями очікується негода у вигляді гроз. Вони охоплять більшу частину нашої країни.