Шквальный ветер и гроза. Каким регионам не повезет с погодой в конце недели

Объявлено штормовое предупреждение

На смену умеренно теплой и сухой погоде в Украине придут дожди. Уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют немалые осадки и даже объявлено штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". Отмечается, что дожди накроют Украину в пятницу и субботу, 4-5 июля соответственно.

Погода в Украине 4 июля

В пятницу, 4 июля, на западе и севере страны синоптики прогнозируют сильный дождь, иногда даже с грозами. При этом столбик термометра днем будет достигать отметки до +33 градусов. На востоке и в центре страны осадков не будет, возможна умеренная облачность. Воздух днем прогреется до +33 градусов. Южным областям также повезет с погодой – осадков не будет, столбик термометра достигнет отметки до +34 градусов.

Погода в Украине 4 июля

Отметим, что именно на 4 июля синоптики объявили штормовое предупреждение. Ведь местами сила ветра может достигать 20 м/с.

"4 июля днем в западных, северных и Винницких областях грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в объявлении.

Штормовое предупреждение на 4 июля

Погода в Украине 5 июля

В субботу, 5 июля, в западных и северных областях дождя не прогнозируют, днем термометр покажет до +27 градусов. А вот на востоке и в центре страны обещают сильные дожди даже с грозой. Здесь днем воздух прогреется до +28 градусов, а вот на юге ожидается до +32 градусов. Эти регионы также ожидают осадки. Сила ветра будет достигать 10 м/с.

Погода в Украине 5 июля

Напомним, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой погоды ждать украинцам в первой декаде июля. К слову, на этот период прогнозируется жара.

Ранее Телеграф писал, когда Украину накроет жара и каких максимумов достигнет температура.