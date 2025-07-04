"Я не задоволений": Трамп несподівано поскаржився на Путіна та зробив заяву щодо військової допомоги Україні

Трамп заявив, що США нібито продовжують надавати Україні військову допомогу

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що розмова з російським правителем Володимиром Путіним залишила його незадоволеним. Також Трамп спростував припинення постачання озброєння Україні.

Про це він заявив під час брифінгу для преси. Трамп поскаржився, що йому "не вдалося досягти прогресу" у питанні врегулювання війни в Україні під час розмови з Путіним.

"У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. Ми також говорили про війну в Україні, і я не задоволений", – сказав він, не побажавши наводити якісь подробиці.

Також Трамп заявив, що США нібито продовжують надавати Україні військову допомогу. А призупинка постачань, якщо вірити Трампу – це лише тимчасове явище.

"Ми даємо зброю Україні. Ми працюємо з ними, намагаючись їм допомогти. Байден спустошив нашу країну, надаючи їм зброю… Ми повинні переконатися, що у нас є достатньо для нас самих", – додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення Білого дому тимчасово зупинити військову допомогу Україні спричинило шквал критики всередині Сполучених Штатів. Навіть колишні союзники Трампа, зокрема ексдержсекретар Майк Помпео, відкрито виступили проти цього кроку.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. До неї входила важлива зброя, яка щодня рятувала життя в Україні. За одними даними, за це відповідальний голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, давній критик надання Україні озброєння. За іншими даними, винуватець – безпосередньо міністр оборони, колишній телеведучій Піт Хегсет.

Спочатку у Білому домі підтвердили інформацію про зупинку постачань. Але після того, як скандал із призупинкою постачань почав набирати обертів, у США змушені були змінити думку. Зараз там спростовують інформацію про те, що повністю припинили постачання зброї Україні. Мовляв, виникло непорозуміння, а повідомлення про зупинення передачі ракет до ППО стосувалися "одного конкретного випадку". Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону.