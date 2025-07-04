Спротив друзів Путіна подолано? В ЗМІ анонсували ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії

Словаччина більше не блокує нові санкції проти Росії

Європейський Союз вже незабаром може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії – 18-й за рахунком. Спротив Словаччини, яка блокувала ухвалення пакета, вдалося подолати, надавши гарантії у сфері енергетичної безпеки.

Про це повідомив репортер "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк із посиланням на власні джерела. Він зазначив, що Словаччина отримала від Європейської комісії гарантії, які стосуються поступової відмови від російських газу, нафти та інших енергоносіїв до 2027 року.

"Це може призвести до ухвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії вже незабаром", – сказано у повідомленні.

Окремо Йозвяк додав, що за інформацією джерел, ще одне "гальмо" антиросійських заходів, орбанська Угорщина, наразі не висловлювала відкритих заперечень щодо санкційного пакета. Згода Словаччини, зі свого боку, дає Євросоюзу можливість оперативно затвердити нові санкції проти Росії.

Зазначимо, що під час саміту 26 червня Європейський Союз не зміг ухвалити новий, вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Перепоною стала позиція Словаччини, яка заблокувала санкційний пакет, через що було констатовано відсутність консенсусу.

Зазначимо, трохи понад місяць тому, 20 травня, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Пакет був спрямований проти тіньового флоту країни-агресорки, обмеження ввели проти понад 200 суден. Вперше за час запровадження санкцій проти РФ до списку потрапили судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Проте експерти вирішили, що новий пакет санкцій недостатній.