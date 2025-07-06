Ваші предки були дуже-дуже розумними, якщо прізвище звучить так. Знайдете своє?

Деякі з цих прізвищ збереглися досі

Українські прізвища насправді можуть багато розповісти про своїх носіїв. Наприклад, навіть про розумові здібності їхніх предків.

"Телеграф", ґрунтуючись на роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редька, розповідає про українські родові імена, які давали людям, із неабиякими розумовими здібностями. Якщо ваше прізвище звучить так, то, можливо, ваші пращури були саме такими.

Так, прізвищами, за основу освіти яких послужила характеристика інтелектуальних властивостей, є:

Мудрий, Мудрик, Мудрак, Мудрець, Змислий, Мудрейовський, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач.

Дуже розумною людиною був, ймовірно, той, кого назвали Семирозум. Це прізвище дуже нагадує назву галицько-волинського князя Ярослава Володимировича — Осьмомисл.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які родові імена носять українці, чиї предки були повстанцями.

Також ми повідомляли, які прізвища давали гарним людям в Україні. Наприклад, винятково гарна людина могла отримати прізвища: Мальований ("хлопець як мальований"), або Краса. Дізнатися про це більше, ви можете, перейшовши на посилання.