Ваши предки были очень-очень умными, если фамилия звучит так. Найдете свою?

Некоторые из этих фамилий сохранились до сих пор

Украинские фамилии на самом деле могут многое рассказать о своих носителях. Например, даже об умственных способностях их предков.

"Телеграф", основываясь на работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые давали людям, с незаурядными умственными способностями. Если ваша фамилия звучит так, то, возможно, ваши предки были именно такими.

Так, фамилиями, за основу для образования которых послужила характеристика интеллектуальных свойств, являются:

Мудрый, Мудрык, Мудрак, Мудрець, Змыслый, Мудрейовськый, Мудрецькый, Розумнюк, Голова, Головач.

Очень умным человеком был, пожалуй, тот, кого назвали Семырозум. Эта фамилия очень напоминает название галицко-волынского князя Ярослава Владимировича — Осьмомысл.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие родовые имена носят украинцы, чьи предки были повстанцами.

Также мы сообщали о том, какие фамилии давали красивым людям в Украине. Например, исключительно красивый человек мог получить фамилии: Мальованый ("парень как рисованный"), или Красота. Узнать об этом больше, вы можете, перейдя по ссылке.